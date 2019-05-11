الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يطلق باكورة نشاطاته



أشهر الإتحاد العربي للصحافة الرياضية لجنتين من أهم اللجان المعاونة التي سيجري إحداثها وتفعيلها، لتضطلع بالمهام الموكولة إليها.

وتطبيقا لأحكام المادة (12) من النطام الأساسي، فقد شكل الإتحاد العربي للصحافة الرياضية لجنة للأمور المستعجلة، برئاسة الزميل محمد جميل عبدالقادر- رئيس الإتحاد - وتضم في عضويتها كل من الدكتور تركي العواد والسيد حسن خلف الله والسيد بدر الدين الإدريسي نائب الرئيس والسيد حسين زناقي عضو اللجنة التنفيذية والسيد عوني فريج الأمين العام.

وتنفيذا لمقررات الجمعية العمومية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية المنعقدة يوم 28 أبريل الماضي بالأردن، فقد تم تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي للإتحاد، تضم في عضويتها كل من الدكتور تركي العواد والدكتور هادي عبد الله والسيد ياسر عائس والسيد أحمد كريم.

ويدعو الإتحاد العربي للصحافة الرياضية كافة اللجان والإتحادات والروابط والجمعيات الوطنية المعتمدة، إلى تقديم اقتراحاتهم حول مواد النظام الأساسي بهدف تعديله ليتلائم مع التشريعات الدولية، وسيحدد لذلك سقفا زمنيا لتلقي اقتراحات الجمعيات واللجان والإتحادات الوطنية الأعضاء، لتتمكن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، من تقديم مسودة بالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، لعرضها من أجل المصادقة على جمعية عمومية طارئة.

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وكانت اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية في أول اجتماع لها بعد انتخابها من الجمعية العمومية، قد أناطت بالزميلة رجاء السعداني التي حظيت بشرف أن تكون أول زميلة إعلامية تنضم للجنة التنفيذية للإتحاد، مهمة رئاسة اللجنة النسوية.

ويعكف الإتحاد العربي للصحافة الرياضية على وضع جدول بالنشاطات التي ستغطي الأشهر السبعة المتبقية من سنة 2019 وبداية السنة القادمة 2020 والتي يأمل أن يلقي خلالها كل التفاعل من الجمعيات واللجان الوطنية ، لإنجاحها.

أفاد بذلك الزميل عوني فريج الأمين العام/الناطق الإعلامي للإتحاد .