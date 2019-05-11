الدمراوي يطالب بتوجيه مبادة المركزي لتنشيط السوق العقاري للإسكان الاقتصادي



القاهرة : علا محمد

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي بضخ 50 مليار جنيه لتنشيط السوق العقاري هي مبادرة جيدة في حاله قصرها علي الإسكان الاقتصادي واسكان محدودي الدخل أي للوحدات السكنية التي لاتزيد عن 100 متر وتكون الأفضلية للاقل مساحة.

وأوضح الدمراوي إن الفجوة في الإسكان في مصر تنحصر في هذا النوع من الاسكان الذي يهم الملايين ويوفر وحدات سكنية للاحتياج الحقيقي للسكن وليس للترفية أو الاستثمار فهذين النوعين لا يوجد بهما أي عجز بل المطروح بالسوق اكثر من الطلب.

وأضاف الدمراوي أن تنشيط السوق العقاري يعتبر تنشيط لاكثر من 92 مهنة وصناعة وينشط الحركه الاقتصادية بالدولة لملايين المواطنين وتحريك حركة السوق من صناعة ونقل وتجارة وتشغيل الملايين من العمالة في مجالات عديدة.

وناشد الدمراوي محافظ البنك المركزي بقصر هذا المبلغ علة الاسكان الاقتصادي ولصغار المطورين لسد جزء من الفجوه الموجوده بهذا النوع دون غيره.

كما ناشد الدمراوي ان يتم زيادة مده التقسيط الي 15. عام اسوة بكل التجارب الناجحة في العالم للتمويل العقاري التي تصل بها مده التقسيط الي20 عاما وذلك ليناسب القسط المستحق دخل الاسر المتوسطه والمحتاحه للاسكان الاقتصادي حاجه حقيقيه وليست لأغراض اخري محموده ايضا للقادرين.

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