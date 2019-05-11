المراكز التجارية التابعة للدار العقارية تحتفي بشهر رمضان المبارك

أعلنت المراكز التجارية التابعة للدار العقارية، والتي تشمل كل من ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول ورمال مول في العين، عن إطلاق مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم تزيين المراكز التجارية بديكورات رمضان التقليدية، ليستمتع الجميع بأجواء تناسب الشهر الفضيل.

ولتقديم تجربة رمضانية استثنائية للزوار، يستضيف ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول، بالتعاون مع المتحف الإسلامي معارض مؤقتة في المراكز التجارية الثلاثة، تعرض مجموعة مذهلة تضم أكثر من 100 قطعة أثرية بما في ذلك لوحة زيتية للمغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكرسي الشيخ زايد عليه شعار الإمارات الأول، والصورة الأولى للإتحاد التي تضم حكام الإمارات العربية المتحدة، وقصاصات نادرة من الصحف، ونسخ من القرآن تعود إلى آلاف السنين، وسيتمكن الزوار من الدخول مجاناً إلى هذه المعارض، والتي بدورها تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي من خلال توفير فرصة لرؤية المقتنيات والتحف الأثرية والفنية المميزة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن زوار ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي ورمال مول خلال الشهر الفضيل، من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترويجية من خلال حملة تسوق واربح، والتي تستمر في الفترة ما بين 6 مايو وحتى 4 يونيو 2019، وسيحصل واحد من المتسوقين في كل مول أسبوعياً على قسيمة تسوق البقالة بقيمة 10 آلاف درهم، ولدخول السحب، ينبغي على المتسوقين إنفاق 200 درهم في أي من المحلات في المراكز التجارية، ويمكن للزوار مضاعفة فرصتهم بالفوز من خلال إنفاق المبلغ في واحد من منافذ المأكولات والمشروبات في ياس مول أو المول في المركز التجاري العالمي، وتذوق مجموعة لذيذة من المأكولات في المطاعم التي تقدم فرصة رائعة لجميع أفراد العائلة والأصدقاء للاستمتاع معاً بالأجواء الرمضانية المميزة.

والتزاماً من ياس مول بنشر روح رمضان التي تدعو إلى العطاء والتسامح، سيتم عرض 12 سجادة فنية مقدمة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ،وقد تم تصميمها حول موضوع التسامح، وتلتزم هذه المبادرة بتمكين المرأة الأفغانية من خلال صناعة السجاد يدوياً.