أوتوغراف كولكشن تفتتح تضم فندق سانكارا نيروبي

أعلنت مجموعة فنادق أوتوغراف كولكشن، العلامة التي تضم فنادق مستقلة تابعة لماريوت الدولية، عن افتتاح فندق سانكارا نيروبي الأول في كينيا، ليضاف إلى محفظتها المتنوعة والتي تضمّ أكثر من 171 فندقاً حول العالم.

ويقع الفندق في قلب منطقة ويستلاند ضمن الحي التجاري النابض بالمتاجر ووجهات الترفيه الأبرز في المدينة، حيث يعكس سحر كينيا ويجسّد كرم الضيافة فيها، كما يتميز بتصاميمه الداخلية المعاصرة، ويضم مجموعة مختارة من إبداعات الفن الأفريقي المنتشرة في أرجائه.

وفي هذا السياق، قال أليكس كيرياكيدس الرئيس والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماريوت الدولية: "يعتبر فندق سانكارا نيروبي أول وجهة تابعة لفنادق أوتوغراف كولكشن في كينيا، وهو إضافةً هامةً إلى مجموعة استثماراتنا سريعة النمو على مستوى المنطقة، ودليلاً على استراتيجية التوسع التي ننتهجها".

وأضاف: "يعكس الفندق رؤية العلامة التجارية من حيث التصميم والمهارة الحرفية والضيافة، ويعبّر عن فلسفتها التي تؤكّد أننا نقدم تجربة ضيافة استثنائية ولا مثيل لها. ويتماشى تجديد الهوية التجارية للعلامة مع ازدياد الطلب والرغبة من قبل الضيوف للاستمتاع بتجارب متنوعة أينما حطوا رحالهم".

وختم: "يسرنا أن نرحب بانضمام فندق سانكارا نيروبي إلى محفظتنا الاستثمارية باعتباره يجسّد تراث هذه المدينة النابضة بالحياة"

يتميز الفندق بموقع استراتيجي في قلب المركز الاجتماعي والتجاري النابض بالحياة في نيروبي، حيث يبعد مسافةً قصيرةً بالسيارة عن مركز المدينة ومقر الأمم المتحدة، كما يمكن الوصول إليه بسهولة من مطاري "جومو كينياتا" و"نايروبي ويلسون".

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ويضمّ الفندق 168 غرفةً مصممةً بعناية فائقة مع مجموعة من المطاعم الحائزة على جوائز مرموقة، إلى جانب أركان المشروبات والمساحات الخاصة بالفعاليات الاجتماعية ولقاءات العمل، فضلاً عن مرافق اللياقة البدنية. بينما تعكس غرف الضيوف بحلتها الجديدة، بما في ذلك الجناح الرئاسي الجديد كلياً، الشخصية المتفردة للفندق، وذلك بفضل ما تحتويه من عناصر مميزة تعكس طابعاً فريداً مستوحى من خصوصية المنطقة.

أما تجربة الطعام في الفندق فتقدم للضيوف خيارات تتميز بالأصالة والتنوع، حيث يتيح الفندق باقةً من الخيارات المميزة في عالم المأكولات، من مطعم آرتيسان الذي يوفر ابتكارات عالمية مع محطات طهو حية ووصفات تركّز على المنتجات الموسمية الطازجة، وصولاً إلى مطعم جريز للحوم على الطراز الأمريكي في نيويورك والحائز على جوائز عالمية، إضافة إلى مطعم حلويات أوبرا باتيسيري المستوحى من النمط الباريسي، وركن مشروبات الذواقة والمشروبات الفاخرة ذا جاليري الذي جرى تصميمه لرسم البهجة على وجوه المقيمين، فضلاً عن ركن سارابي الواقع بجانب حوض السباحة على سطح المبنى وركن ذا شامبين بار، ما يجعل من الفندق عنواناً لتجربة الحياة المدنيّة الأنيقة في مدينة تشعّ بالحيوية والنشاط.

ويدعو الفندق زواره منذ لحظة وصولهم إلى الاستمتاع بتقاليد البلاد مع مشروب ترحيبي دافئ ومشروب سانكارا كومب الذي يُعدّ من أشهر الوصفات المحلية المبتكرة من العسل والأعشاب والليمون. كما يتيح الفندق تجربةً خاصةً لإسعاد الزوار مع مجموعة سانكارا 7 من المنحوتات المصنوعة من الحجر الصابوني على هيئة الحيوانات، حيث تدعم هذه الهدايا الفريدة، والتي تضم أكبر 5 حيوانات في كينيا، الحرف اليدوية المحلية وتعزز من شهرتها.

وكجزء من التزامه بحماية الحياة البرية المحلية، عقد الفندق اتفاقية تعاون مشترك مع الصندوق العالمي للطبيعة في كينيا (WWF) بهدف جمع التبرعات لصالح برنامج "الفيل الأفريقي- قطيع واحد". ووفقاً لهذه المبادرة، سيتمكن ضيوف الفندق من التبرع بملغ 1 دولار عن كل إقامة من أجل المساهمة في الحفاظ على الفيلة في مارا.

بدوره، قال كريشنا أوني، مدير عام فنادق سانكارا : "يقدم فندق سانكارا نيروبي أجواءً اجتماعيةً تعبق بالثقافة، كما يسعى لابتكار طابع حيوي ودافئ يتجذّر في قلب الفن والثقافة والتراث العريق في نيروبي. لذا نثق بقدرة الفندق على تدوين اسمه خلال وقت قصير بين قائمة الوجهات التي يفضلها المسافرون إلى نيروبي، سواء بالنسبة لعملاء ماريوت الدولية المخلصين أو للزوار الجدد.

وأضاف: "تفخر مجموعة فنادق سانكارا بالانضمام إلى واحدة من أبرز المجموعات العالمية في قطاع الفنادق، ونتطلع لتقديم تجربة مدروسة غاية في الأصالة والانسجام".