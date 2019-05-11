دولة الإمارات وأوزبكستان تبدآن العمل على تفعيل شراكة استراتيجية تتضمن 57 مبادرة للتعاون في مجال...

استقبلت دولة الإمارات وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان،

برئاسة معالي عزيز عبدالحكيموف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وأكثر من 60 شخصية حكومية

بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تتضمن 57 مبادرة للتعاون في مجالات التحديث الحكومي، والاطلاع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات وأهم البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ نموذج حكومي متطور يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل في مجالات الاستراتيجية، والأداء، والابتكار، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والاقتصاد، والتنافسية وممارسة الأعمال.

وتهدف الزيارة إلى تفعيل محاور اتفاقية الشراكة التي تتضمن 17 محوراً، إضافة إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون المشترك خلال العام الحالي، تركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن "الإمارات بقيادة خليفة بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد أصبحت وجهة دولية لحكومات العالم في مجال التحديث الحكومي" مضيفاً أن "خبرات دولة الإمارات في التحديث الحكومي هي خبرات عالمية، وتدعم موقع الدولة وسمعتها كعاصمة للتطوير الإداري لحكومات العالم".

واعتبر القرقاوي أن "نموذج حكومة الإمارات أصبح قابلاً للتصدير، ونعمل مع مجموعة من الدول الصديقة الراغبة تبني النموذج بشكل شامل".

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ترأس الوفد الأوزبكي الأكبر من نوعه الذي يشارك في زيارة خارجية معالي عزيز عبدالحكيموف نائب رئيس الوزراء، حيث ضم أكثر من 60 شخصية من كبار المسؤولين من الوزراء ونواب الوزراء في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية في حكومة أوزبكستان، والتي تمثل القطاعات الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ومنها الصحة والتعليم والعلوم والنقل والسياحة والاستثمار وغيرها. وتأتي هذه الزيارة خلال أقل من شهر من توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والحكومة الأوزبكية.

17 محوراً للشراكة و57 مبادرة تطويرية

وتشهد زيارة الوفد الأوزبكي زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية في الدولة وعقد اجتماعات وورش لفرق العمل المشتركة من حكومتي البلدين لاستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل محاور اتفاقية الشراكة التي تتضمن 17 محوراً، إضافة إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون المشترك خلال العام الحالي، تركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وتتضمن الزيارة تنظيم عدد من الزيارات للجهات الحكومية في دولة الإمارات للاطلاع على تجاربها، إضافة إلى عقد ورش عمل واجتماعات للفرق المشتركة في مجالات التحديث الحكومي المختلفة.

وتشمل الشراكة بين الحكومتين الإماراتية والأوزبكية مجموعة من المحاور التي تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مستوى العمل الحكومي في أوزبكستان.

كما تتضمن الشراكة تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية الحكومية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.

وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وأوزبكستان تطوراً ملحوظاً منذ زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى الإمارات في مارس الماضي، وتوقيع حكومتي البلدين في أبريل الماضي اتفاقية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال زيارة الوفد الإماراتي إلى طشقند، حيث تضمنت الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة في 17 محوراً.