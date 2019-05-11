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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيحسن نظام إس بي إس إكسبريس الأمن في دبي؟
تقوم شرطة دبي باختبار تقنية جديدة تسمى SPS-Express كجزء من جهودها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع المقيمين.
وتتميز أبراج هواتف الطوارئ بكاميرا HD CMOS ورؤية ليلية ومحادثات صوتية ومرئية ومراقبة عن بعد والبث وتكامل الإنذار.
كما تحتوي الأبراج على أوضاع اتصال مختلفة بما في ذلك 4G LTE و Wi-Fi، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.
وقال العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، إن التكنولوجيا الجديدة تتميز ببرج هاتف طارئ طورته شركة دهوا للتكنولوجيا وتعكس حرص شرطة دبي على البحث عن جميع الابتكارات التكنولوجية لتحسين عمل الشرطة.
وقال غانم إنه بمجرد الموافقة، سيتم تثبيت SPS-Express عبر الإمارة في المطارات والحدائق والأسواق والمواقع الرئيسية لمساعدة الجمهور على التواصل مع ضباط شرطة دبي في حالات الطوارئ.
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