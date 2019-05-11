كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحسنت المبيعات العقارية على الخارطة في دبي هذا العام؟

أفادت دراسة جديدة أن 13 صفقة عقارية تجارية في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون درهم (27 مليون دولار) تم تنفيذها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

وقال تقرير Property Finder، البوابة العقارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن هناك ما مجموعه 37 صفقة عقارية تجارية تزيد قيمتها على 50 مليون درهم، وتتعلق معظمها بالمدارس والمستشفيات وقطع الأراضي التي استحوذ عليها المطورون الرئيسيون.

وقامت “إعمار” بشراء قطعة أرض “المرابع العربية 3” بتكلفة تراكمية بلغت 325 مليون درهم في فبراير، بينما كانت هناك خمس معاملات فندقية بقيمة 1.7 مليار درهم في أبريل، حيث بيعت العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مارينا، فيدا داون تاون، المنزل وسط المدينة إلى فنادق أبو ظبي الوطنية.

وقال التقرير إن الربع الأول من عام 2019 استمر في تحقيق توازن بين معاملات السوق الخارجة عن السوق والمعاملات الثانوية في دبي حيث تم تسجيل ما مجموعه 9.317 صفقة بقيمة 21.2 مليار درهم، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال التقرير: “هذا الرصيد يدل على استقرار السوق وهو علامة على وجود سوق عقارية ناضجة يهيمن عليها كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين”.

وقالت لينيت آباد، مديرة البحث والبيانات في بروبرتي فايندر: “لا يتباطأ نشاط السوق وشهدنا العديد من علامات النضج خلال العام الماضي. البناء على قدم وساق عبر العديد من المشاريع، ومناطق جديدة بدأت تؤتي ثمارها ويجري استكمال الوحدات”.

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وأضافت: “شهدت دبي زيادة سنوية بنسبة 0.65 في المائة في حجم المعاملات في الربع الأول، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات التي تم التوصل إليها في نفس الفترة بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018”.

ومن حيث الحجم، كان لكل من الصفقات على الخارطة (4.967) والسوق الثانوية (4.350) انقسام متساوي تقريبًا. من حيث القيمة، بلغت الصفقات في السوق الثانوية 13.3 مليار درهم، في حين بلغت المعاملات على الخارطة 7.8 مليار درهم.

وشهدت مجتمعات مثل تلال دبي العقارية ووسط المدينة والخليج التجاري أعلى معاملات خارج الخطة في الربع الأول، بينما استحوذت الخليج التجاري والمدينة العالمية ودبي مارينا ونخلة جميرا على أعلى المعاملات الثانوية في دبي.

وفي السوق الثانوية، قام المستخدمون النهائيون بشراء معظم الفلل / المنازل في مجتمعات مثل الإمارات ليفنج (الينابيع ، البحيرات والمروج)، المرابع العربية والفرجان.

وفي السوق على الخارطة، كانت المجتمعات السكنية الأكثر مبيعًا هي دبي هيلز استيت ووسط المدينة وخليج الأعمال، بينما كانت مشاريع الشقق الأكثر مبيعًا هي إعمار بيتش فرونت، سيفن سيتي – جي في تي وسوسيو في دبي هيلز استيت.