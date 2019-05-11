كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فيلم كرتوني يحكي قصة شجرة الغاف في الإمارات

تم إصدار فيلم رسوم متحركة يروي قصة شجرة غاف تركت تنمو على موقع دبي إكسبو 2020.

وتحمل الشجرة الوطنية لدولة الإمارات اسم شخصية “سلامة” في الفيلم، وتبدأ من جذورها برواية قصة كيف تتحمل الظروف الصحراوية القاسية خلال الأوقات المتغيرة.

وتعتبر شجرة الغاف في الثقافة المحلية مشابهة للإمارات لأنها تزدهر في جميع الظروف، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتشهد على سلامة البلاد على مر العصور، بدءًا من الوحدة في عام 1971، لينتهي بها المطاف على تلة تطل على موقع Expo 2020.

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واحتفظ المنظمون بالشجرة في موقع الحدث، على الرغم من عمليات البناء الكثيفة.