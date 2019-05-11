الامارات | برواز دبي يدخل موسوعة غينيس العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن برواز دبي يدخل موسوعة غينيس العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل برواز دبي علي شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر مبنى على هيئة برواز".
واعرب مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري في بيان صحافي اليوم عن سعادته بحصول مشروع برواز دبي على هذه الشهادة، التي تثري الإنجازات المعمارية التي سطرتها إمارة دبي، وعن الفخر بتنفيذ هذه الأيقونة الجمالية والمعلم المعماري الحضاري، وما يختزله من معانٍ سامية تسلط الضوء على مكانة مدينتنا في الماضي وتطلعاتها الطموحة، وتستعرض رؤى قيادتنا الرشيدة".
وأكد ان الشهادة ستسهم في الترويج للمشروع. خصوصًا ولمدينة دبي عمومًا، وتعزيز الحركة السياحية المتنامية في الإمارة، مضيفا أن هذا الإنجاز يُعد امتداداً لمجموعة من الإنجازات التي حققها برواز دبي منذ افتتاحه، حيث استطاع البرواز أن يستقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأولى.
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