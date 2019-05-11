طحنون بن محمد يعزي محمد العامري في وفاة شقيقته

العين (وام) قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد سالم بن كردوس العامري في وفاة شقيقته -رحمها الله-.

وأعرب سموه -خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين- عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

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