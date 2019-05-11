"الاقتصاد": السلع الرمضانية متوافرة بأسعار مخفضة طوال الشهر الفضيل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت وزارة الاقتصاد توافر مختلف السلع الرمضانية في المنافذ كافة، وذلك على مدار الشهر الفضيل، داعية الجميع إلى التخطيط المسبق قبل البدء بعملية الشراء لتجنب ارتفاع سعر قيمة فاتورة الشراء، فيما تواصل منافذ بيع السلع الرمضانية في إمارة رأس الخيمة استقبال المستهلكين الراغبين في توفير مختلف السلع الرمضانية المستهلكة خلال هذا الشهر.

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة عقدت أكثر عن 50 اجتماعاً مع مختلف منافذ البيع، وذلك لدعوتها إلى طرح العروض الرمضانية المختلفة للسلع الأكثر استهلاكاً خلال هذا الشهر، إلى جانب ضمان وجودها بكميات مناسبة تسد الطلب المتزايد عيها خلال رمضان.

وأشار إلى أهمية أن تتجه الأسر إلى التخطيط المسبق قبل البدء في صرف المبالغ المالية المرتفعة لشراء السلع الأساسية بجانب الكمالية، من خلال التعرف على أهم السلع التي تحتاج إليها الأسر خلال هذا الشهر، والأخذ بالاعتبار أن هناك عدداً من المواسم تستقبلها الأسر، وتتطلب تأنياً ودقة في صرف المبالغ المالية، منها العودة إلى المدارس، والأعياد وشهر رمضان.

من جانبهم، أكد مستهلكون أن العملية الشرائية للسلع الرمضانية متواصلة على مدار الشهر الفضيل وذلك لما تسعى خلاله منافذ البيع إلى طرح السلع وبأسعار مخفضة، إلى جانب الرغبة في توفير بعض من المنتجات الطازجة، حيث قالت حصة الشحي، إنها تتجه بشكل يومي إلى الجمعيات الاستهلاكية التي تقدم العروض الرمضانية المختلفة المقامة على السلع والمنتجات الرمضانية، وذلك لتوفير مختلف احتياجاتها المتعلقة في إعداد المأكولات والأطعمة المقدمة على المائدة الرمضانية.

وذكرت أنها تتجه على الدوام إلى قصد هذه المنافذ بهدف الاستفادة من العروض التي تقام على مدار الأسبوع والأخرى المقامة بشكل يومي، حيث تتمكن من عبر تلك العروض من توفير أهم السلع وبأسعار مخفضة.

وأشارت إلى أنه اعتادت إلى قصد الجمعيات الاستهلاكية بشكل يومي، وذلك لأن وجودها في تلك المنافذ يسهم في تقديم أفكار جديدة للمأكولات المعدة على الإفطار بعد مشاهدتها السلع المختلفة المقدمة في المنافذ.

وذكرت هند سعيد أنها اعتادت خلال الشهر الفضيل، وبعد انتهاء الدوام الرسمي لعملها إلى زيارة منفذ البيع الذي يطرح العديد من السلع وبأسعار مغرية، من خلال التوجه والقيام بالعملية الشرائية التي تكلفها مبالغ مرتفعة، مشيرة إلى أن العروض تجذب المستهلكين إلى التسوق وتوفير الاحتياجات المختلفة المتعلقة بشهر رمضان.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من السلع يتوجب توفيرها طازجة عبر قصد منفذ البيع بهدف تقديم الأطعمة الطازجة التي يتوجب أن تتواجد على وجبة الإفطار منها السلطات والحلويات المتنوعة، مشيرة إلى أن منافذ البيع تشهد ازدحاماً لافتاً خلال الأسبوع الأول من حلول الشهر، وذلك لتوجه الأهالي إلى توفير مختلف السلع المستهلكة.

فيما قال راشد عباس، إن بعضاً من المنافذ تتجه إلى تقديم عروض مغرية التي تعمل على جذب المستهلكين إلى مواصلة العملية الشرائية على مدار الشهر، الأمر الذي يجعل منافذ البيع مكتظة بهم، داعياً الأهالي إلى توفير أهم احتياجات هذا الشهر، وتجنب إرهاق ميزانيتهم، خاصة في حال اقتناء السلع الرمضانية غير الضرورية خلال هذا الشهر.