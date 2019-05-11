شرطة دبي تستقبل بعثة العمرة

دبي (الاتحاد) استقبل العقيد الدكتور أحمد محمد آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في شرطة دبي بعثة العمرة لموظفي القوة وأسرهم التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع برعاية كريمة من قطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وضمت بعثة العمرة 64 موظفاً وموظفة من القوة وأفراد أسرهم وشملت عدداً من أصحاب الهمم.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على مبادرة إرسال موظفين وموظفات لأداء مناسك العمرة سنوياً من أجل المساهمة في تحقيق السعاة والرضا لدى العاملين فيها من خلال تمكينهم من أداء شعيرة يتطلع إليها كل مسلم وهي زيارة بيت الله الحرام.

بدوره، أكد العقيد الدكتور أحمد آل علي أن رحلة العمرة لموظفي القوة وذويهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الوازع الديني وهو أمر جدير بالاهتمام لأنه ينعكس على المزيد من الإخلاص في الجد والتفاني في العمل.

وعبر الموظفون المعتمرون عن عميق سعادتهم وشكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي والجهة الراعية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إتاحة هذه الفرصة الغالية على قلوبهم لأداء مناسك العمرة، متمنين دوام الأمن والاستقرار في ربوع الإمارات.

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