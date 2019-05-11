دبي(الاتحاد) كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الرقيب أول عمر غلوم حسن البلوشي، والشرطي أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم، من قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، وذلك لاستعادتهما ساعة ثمينة لأحد السياح، بعد سقوطها في مياه البحر.

وقدم اللواء المري شهادة شكر وتقدير للرقيب أول عمر غلوم حسن البلوشي، والشرطي أول إبراهيم إسماعيل إبراهيم، تقديراً لجهودهما، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم شرطيين استعادا ساعة ثمينة لصاحبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.