مبنى صديق للبيئة في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) دشن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مبنى صديقاً للبيئة مستقلاً بمنافعه كافة تم تصميمه وتطويره من قبل أعضاء الفريق الهندسي بالقيادة.

وأشاد اللواء الشامسي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق الهندسي بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة من خلال المشاريع المبتكرة التي يقدمها. حضر التدشين العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد الدكتور علي بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية، والعقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة.

وقدم النقيب حافظ أسد، والملازم أول مهندس هنادي الكابوري من فريق القسم الهندسي بإدارة الخدمات المساندة، شرحاً وافياً للقائد العام ومرافقيه حول فكرة تصميم المبنى الذي يعتبر صديقاً للبيئة، مستفيدين في بنائه بعملية تدوير حاويات شحن البضائع، وتحويلها إلى مبنى بمواصفات عصرية، يلبي متطلبات المنشآت الشرطية رغم اعتماده على فكرة البناء الاقتصادي من حيث قلة التكلفة وسرعة التنفيذ.

وتأتي جهود الفريق الهندسي ضمن تشجيع القيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم الابتكار، انسجاماً مع أهداف وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

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