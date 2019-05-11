ذئب بشري يتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة

تحرير الأمير (دبي)

استغل ذئب بشري باكستاني الجنسية، 43 عاماً، يعمل سائقاً في منزل أسرة مواطنه وجود الطفلة «ر. خ»، ذات الـ8 أعوام، وحيدة أثناء توصيله لها إلى مدرستها وعمد إلى هتك عرضها بالإكراه، حيث انتهز فرصة عجزها عن المقاومة وعدم تمكنها من الدفاع عن نفسها فقام بتقبيلها وبتلمس جسدها. وأحالت النيابة العامة في دبي الدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات مع قائمة بأدلة الإثبات لمعاقبة الجاني طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسه، حيث وجهت للمتهم جناية هتك العرض بالإكراه المعاقب عليها بالمواد 103 و121 و356 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 وتعديلاته لغاية 2016 والمادتين 1 و71 من القانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل «وديمة». ووفق شهادة الأم «ب. خ»، 33 عاماً، في محضر جمع استدلالات الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة، فإنها لاحظت علامات احمرار وعض على رقبة المجني عليها وبالاستفسار منها عن مصدرها أبلغتها بأن المتهم قام بتقبيل وعض رقبتها كما أنه تعمد لمس جسدها في أماكن عدة، كما قام بتوجيه ضربات خفيفة على أجزاء حساسة من جسدها. واعترف المتهم الأربعيني بتحرشه بالصغيرة مستغلاً وجودها بمفردها وأقر بأنه لمسها وقبلها أكثر من مرة، وخلص تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الخاص بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة (ر) إلى وجود احمرار على عنق الصغيرة وعض جنسي.