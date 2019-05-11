سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لـ"الاتحاد": زايد رمز للتسامح والسلام خلده التاريخ

عمر الأحمد (أبوظبي)

أكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اسم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ارتبط بالتسامح والعطاء والسلام، ليتحول إلى أحد أهم رموز التاريخ في تخفيف معاناة الكثير من شعوب العالم التي لا تزال تستذكر حتى اليوم أياديه البيضاء التي لم تميز بين البشر على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو إقليمي.

وأشار الجنيبي في حواره مع «الاتحاد» إلى أن قيم التسامح والتضامن شكلت أحد المنطلقات الأساسية لسياسة «زايد» الخارجية، فكانت له مواقف خالدة في حل الخلافات في لبنان واليمن، واستذكر مقولته في عام 1978 عندما قال إن «التضامن العربي هو الدعامة التي تعتمد عليها الأمة العربية في مواجهة التحديات وأن الدولة تقوم على تهيئة المناخ المناسب وإجراء التشاور مع الأشقاء من أجل إعادة التضامن العربي مادام الهدف واحد».

وأضاف الجنيبي قائلاً: «ظلت رؤية زايد وسياسته تجاه قضايا التضامن العربي نموذجاً ومُثل عليا لكل العرب، وأتذكر هنا كم التكريم والتقدير له في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي اللتين تحتفيان بذكراه وبمسيرته الداعمة لهما، وأيضاً لا ننسى مواقف زايد، رحمه الله، تجاه الدول الخليجية الشقيقة ومساهماته المخلصة في بناء الصرح الخليجي المتمثل في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأته الأولى على أرض الدولة في مايو عام 1981 ومباركته مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون لهذا المجلس الذي اعتبر تجربة عربية رائدة في العمل العربي المشترك، ورافداً قوياً في دعم القضايا العربية العادلة».

مواقف خالدة

استذكر مندوب الإمارات لدى جامعة الدول العربية، مواقف زايد الخالدة في القضايا العربية الداعية للتسامح والسلام والإخاء، والتي ساهمت في كتابة التاريخ العربي، منها دوره التاريخي عام 1976 في إنهاء التوتر بين المغرب والجزائر صوناً للإخوة وحقناً للدم العربي وأيضاً في الأزمة اللبنانية عام 1975، وما أعقبها من إفرازات وتداعيات، حيث قدم زايد دعمه لسلامة لبنان ووحدة أراضيه وسيادته وعروبته، وقد كان موقفه من هذه الأزمة يتمثل في دعم لبنان مادياً ومعنوياً، للمحافظة على طابعه العربي الأصيل والمساهمة في بسط سيطرة السلطة اللبنانية على كل أراضي لبنان، والمساهمة في إعادة تعميره، وفي عام 1984 عندما طالب الدول الإسلامية بالتسامح وحل خلافاتها بالطرق السلمية والعمل على وضع تصور مشترك لتسوية جميع المشاكل التي تواجهها الأمة الإسلامية، كما كان له مواقف تاريخية خالدة عديدة تجاه كل الدول العربية من المحيط للخليج.

وقال الجنيبي إنه لا يمكن حصر مواقف زايد، وإن أياديه البيضاء امتدت لتشمل القريب والبعيد وتداوي جراح الأمة في مشارق ومغارب الأرض وتهب لنصرة كل محتاج وضعيف.

أنموذج للوحدة

تطرق مبارك الجنيبي إلى جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في السلام وإخماد الحروب وتوحيد الصف العربي، حيث أشار إلى أنه رحمه الله كان ولا يزال المرجع الثري الذي تنهل منه الشعوب والأمم دستورها ومنهاجها لإرساء السلام والتسامح وتوحيد أبناء الوطن الواحد تحت راية الوطن، موضحاً أنه صنع أنموذجاً للوحدة والاتحاد القائم على بنيان وكيان صلب وثابت، هذا النموذج العربي المميز أطلقه زايد في الإمارات وخرج منها لبقية الدول، وجاء هذا النجاح والتميز ليصبح مثالاً يحتذى به في كل أرجاء الوطن العربي.

وقال الجنيبي: «لا يزال التاريخ يسطر مواقفه العظيمة تجاه الدول العربية كافة، ودوره البارز في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وتوحيد الصف العربي ودعم الجامعة العربية والمؤسسات العربية والإسلامية، ويمكن أن نتذكر هنا مقولته التاريخية في مؤتمر القمة الإسلامي عام 1981 عندما قال: إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية لا يمكن مواجهتها إلا بالتضامن الإسلامي، هذا التضامن يشكل درعاً حصيناً يحمي الأمة الإسلامية ويقوي شأنها بين الأمم»، وكان رحمه الله يسارع لحل أي خلافات عربية وحتى إسلامية أو دولية، فقد كان يرى أن السلام والتسامح يعني البناء والعمار، والحروب والنزاعات هي الهدم، ليس للدول فحسب وإنما للبشر، لذلك أعطى التاريخ للشيخ زايد مكانته الخالدة لقدرته على إرساء السلام والتعايش ونشر قيم التسامح.

استمرار للنهج

أكد مبارك الجنيبي أن القيادة الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حملوا الراية خفاقة، وساروا على نهج زايد، واقتفوا خطاه في تعزيز مسيرة التنمية، حيث غرس زايد، رحمه الله، كل القيم العليا والنبيلة التي اتصف بها فيهم، فأصبحت قيم ممتدة ممثلةً الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها علاقات وسياسات الإمارات مع دول العالم، حيث استلهمت القيادة الرشيدة هذه القيم والبناء عليها لتعزيز علاقتها المرموقة بين العالم، ولتثبيت موقعها كواحة للأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسامح التي عززت من علاقة الإمارات مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

واختتم سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حديثه قائلاً: «إن الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سطر اسمه بحروف من ذهب في ذاكرة التاريخ ليس للدول العربية فحسب وإنما للعالم كله»، مشيراً إلى أنه رحمه الله مثل الأشياء الثمينة التي لا تطالها أغبرة الزمان، فيظل براقاً بتفاصيل تاريخه النفيس، ولا تزال سيرته العطرة تعبق بها الأماكن والتواريخ، فلن ينسى الشعب العربي طيلة حياته ما قام به زايد الذي حصد حباً لا يزال يزداد رسوخاً في ذاكرة كل عربي، مضيفاً أن زايد اعتبر كل البلاد العربية له وطناً، وجميع شعوبها شعبه وأبناءه، وبادله الآخرون هذا الحب والوفاء.