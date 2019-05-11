15 تصريحاً للخيم الرمضانية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا، مدير إدارة المباني في بلدية دبي، أنه تم منح تصريح لـ15 خيمة رمضانية منذ بداية شهر الجاري، موضحة أنه سيتم تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل المختصين في البلدية على الأماكن المخصصة للتدخين والشيشة، والتي تم ترخيصها مسبقاً لضمان التزامها بالضوابط والشروط المتعلقة بالتدخين وتقديم خدمة الشيشة طوال الفترة المسائية بعد الإفطار.

وكذلك التأكد من عزل مناطق المدخنين عن غير المدخنين، وتوافر المساحات المناسبة المعتمدة، وعدم وجود الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 18 سنة في أماكن المدخنين، بالإضافة إلى الرقابة على الخيم الرمضانية المؤقتة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، لضمان التزامهم بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة والإغلاق المباشر في حالة مخالفتها وعدم الالتزام بتلك الضوابط والشروط.

وقالت الملا: «حددت بلدية دبي اشتراطات لتصاريح التدخين في الخيم المؤقتة خلال شهر رمضان، التي تطبق على الخيم المؤقتة في الفنادق تصنيف 4 و5 نجوم، وبحسب الشروط يجب أن تكون الخيمة الرمضانية ضمن حدود الفندق ومعزولة ومغلقة تماماً، ويجب اعتماد المخطط الديكوري في بلدية دبي للخيمة الرمضانية المؤقتة»، موضحاً بالمساحات والأبعاد وعدد الأشخاص «مترين مربعين لكل شخص»، ومكان تحضير الشيشة يجب أن يكون معزولاً عن الخيمة.

كما يجب الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني بتقديم خدمة الشيشة داخل الخيمة الرمضانية المؤقتة، وتوفير منظومة التهوية والتكييف حسب الاشتراطات واللوائح وقوانين التبغ والتدخين، وتقديم الخدمة في الخيمة الرمضانية المؤقتة يكون خلال شهر رمضان وأيام العيد فقط، إضافة إلى 5 أيام عمل لتعديل الأوضاع وإزالة الخيمة وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وأن يتم الالتزام بكل الاشتراطات الأخرى لخدمة إصدار تصاريح الأماكن المخصصة للتدخين.

وذكرت ليالي عبد الرحمن الملا جملة من التعليمات العامة، من بينها: يعد التصريح لاغياً وبصورة فورية بغض النظر عن فترة صلاحية التصريح في حال ورود أي شكوى عن المؤسسة أو وقوع ضرر أو إزعاج، ويعتبر التصريح غير نافذ في حال الإخلال بأحد الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية رقم 24 لسنة 2013. وأضافت تحتفظ البلدية بحق إلغاء أو عدم تجديد التصريح لأسباب تتعلق بتحديث السياسات الصحية في الإمارة والحفاظ على الصحة العامة.

وضع إشارة «ممنوع التدخين»

ويجب وضع إشارة «ممنوع التدخين» في جميع المواقع التي يمنع فيها التدخين وبشكل واضح، ولا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويجب وضع لوحة تحذيرية «ملصق» على مدخل المكان المخصص للمدخنين، ويجب أن تبعد المقاعد المخصصة للمدخنين عن غير المدخنين بمسافة لا تقل عن 3 أقدام. وبينت الملا أنه يجب أن يكون المكان المخصص للمدخنين على بعد 25 قدماً على الأقل من مخارج أو مداخل المباني وفتحات تزويد أنظمة التهوية والتكييف بالهواء الخارجي، ولا بد من توفير مخرج للطوارئ توضع إشارات للاستدلال عليه بشكل واضح، وتدريب العاملين على أمور الطوارئ وشروط السلامة في المكان وتوفير طفايات الحريق في مكان واضح، إضافة إلى توفير صندوق إسعافات أولية.