5000 وجبة توزعها بيت الخير في عجمان يومياً

عجمان (وام) باشرت جمعية بيت الخير فرع عجمان في تنفيذ ثاني مشاريعها الرئيسة خلال شهر رمضان، والمتمثل بتنفيذ مشروع إفطار صائم، بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط.

وأوضحت أميرة محمد شاكر، مديرة فرع الجمعية في عجمان أنه سيتم توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم خلال الشهر الفضيل بمختلف المناطق، بواقع 5000 وجبة يوميا، منها 1500وجبة إفطار ضمن الخيمة الرمضانية و3500 وجبة ستوزع على بقية المناطق، بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط، والتي يشرف على توزيعها فريق «المفاطر» التابع للجمعية.

وأشاد علي داد البلوشي، المشرف العام على فريق المفاطر بتطوع شباب الوطن لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين كجزء من دورهم المجتمعي، مثنياً على دعم وتعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة لإنجاح هذا المشروع الوطني الخيري التطوعي.

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