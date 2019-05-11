العلماء الضيوف يزورون المرضى في المستشفيات

أبوظبي (الاتحاد)

زار أمس عدد من العلماء الضيوف المرضى في المشافي، مواسين لهم ولذويهم، ما ساهم في إدخال التفاؤل والبسمة والرضى بقضاء الله وقدره عليهم بهذه الزيارات والدعوات الرمضانية التي يرجى قبولها في هذه الأيام المباركة.

وتأتي هذه الزيارات الرمضانية ضمن البرامج التي أعدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتشمل فوائدها كل شرائح المجتمع، بمن فيهم أولئك المرضى الذين يقيمون في المستشفيات ممن يعانون بعيداً عن الأهل والأبناء والأسرة في هذه الأجواء الرمضانية الروحية. وقد كان لهذه الزيارات أثر جميل في مواساة المرضى ومرافقيهم، ذكرتهم بأجواء رمضان، وبما أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين والذاكرين، خاصة أولئك الصابرين في السراء والضراء راجين من ربهم الشفاء والمغفرة والمثوبة في هذا الشهر الكريم.

أما في مجالس الأحياء فقد سعد روادها بسهرات رمضانية مفعمة بالثقافة والوعظ والتذكير بآلاء الله سبحانه، ففي مجلس مفلح عائض الأحبابي بالعين بين المحاضر الدكتور جعفر أولفقي العلاقة الأبوية بحضور الآباء والأبناء، فكانت محاضرة اجتماعية أسرية في غاية الأهمية، أشاد بوقعها وأثرها الرائع الآباء والأبناء وكل من حضر.

وفي مجلس بخيت سويدان النعيمي في العين، طرح الدكتور عبد المرضي موضوع المؤثرات العقلية، منبهاً الشباب إلى تحاشيها واغتنام الحياة والأعمار بما ينفع الفرد والأسرة والمجتمع، ومحذراً من رفاق السوء الذين ينبغي أن يتنبه إليهم جميع أبناء المجتمع.

وفي مجلس سالم بن لوتية العامري في العين، تناول الدكتور محمود توفيق محمد موضوع «الوقف عطاء ونماء» عطاء من المؤمن ونماء في أجره وثوابه وسمعته وأبناء مجتمعه، مشدداً على أهمية التنمية الوقفية في المجتمع.. إذ كان الوقف ولا يزال رافداً خيرياً وإنسانياً تطوعياً من المقتدرين الواقفين لبناء المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات وحفر الآبار وبناء السدود والجسور، وكلها مظاهر حضارية نعمت المجتمعات المسلمة بفوائدها إلى اليوم، وسيبقى للواقف رصيده المتنامي من الأجر والثواب ما دام وقفه يدر على المجتمع الخير والعطاء، كما نوه المحاضر بأهمية الوقف في تخريج العلماء والمثقفين وطباعة المصاحف والكتب العلمية ومساعدة الفقراء والأيتام والأرامل وأبناء السبيل.

فيما أفاض بقية العلماء المحاضرين في المساجد والمؤسسات في مفهوم التسامح وأنواعه ومضامينه وأهدافه، مشيدين بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة بتنبيه العالم إلى أهمية التسامح ودوره في التعايش الحضاري، حين أعلنوا هذا العام عاماً للتسامح.