2300 وجبة إفطار توفرها "كهرباء دبي" يومياً

دبي (الاتحاد) تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والخيرية طوال شهر رمضان المبارك، تتضمن محاضرات دينية وأنشطة مجتمعية للاحتفاء بقيم الشهر الفضيل وترسيخ روح التواصل والتعاضد والتكافل الاجتماعي. كما توفر الهيئة وجبات إفطار يومية لنحو 2300 صائم طوال شهر رمضان المبارك في مواقع مختلفة تشمل المبنى الرئيس، حيث تقيم الهيئة خيمة لإفطار الموظفين المناوبين ممن يتزامن موعد الإفطار مع تواجدهم على رأس العمل، إضافة إلى الجمهور من جميع الجنسيات. كما يتم توزيع وجبات الإفطار في محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وعلى الموظفين المناوبين والعاملين في أقسام الطوارئ والشكاوى في جميع مواقع العمل.

وهنأ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، موظفي الهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وأن يعيد عليها هذه الأيام المباركة بكل خير.

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