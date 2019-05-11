"التركات".. مهرجان للمأكولات والمطاعم المتنقلة بأم القيوين

أم القيوين (وام)

افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين مساء أمس فعاليات مهرجان «التركات» المتخصص في عربات المأكولات والمطاعم المتنقلة الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين، بالتعاون مع الأمانة العامة المجلس التنفيذي للإمارة، وبدعم ورعاية جهات حكومية وشركات خاصة.

حضر الافتتاح، حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

وتفقد الشيخ ماجد مقر المهرجان المقام في قاعة البيت متوحد للمناسبات مع الحضور أقسام المهرجان التي شملت مجموعة من عربات المأكولات، والمطاعم المتنقلة المشاركة من جميع إمارات الدولة، والتي تنوعت بين المأكولات والمطابخ العربية واللاتينية والشرق أوسطية والأكلات الأميركية والإيطالية، بالإضافة إلى المطابخ الشعبية، ومنصات عروض الطبخ المباشرة الحية، ومشاركة مراكز لتدريب الطهي مع أشهر الطهاة.

وحرصت الجهات المنظمة للمهرجان، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، على استضافة عدد كبير من الأيتام، ومشاركتهم فعاليات المهرجان إلى جانب تكريمهم وتقديم الهدايا المنوعة لهم.

وأكدت عائشة ليتم أن مهرجان «التركات» الذي ينظم لأول مرة في أم القيوين بالتعاون مع جهات عديدة، يأتي في إطار استراتيجية رؤية أم القيوين 2021 التي تتكامل مع رؤية الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتمثل في ترسيخ مجتمع متلاحم مبني على اقتصاد متنوع مستدام وسياحة جاذبة، لافتة أن السياحة في أم القيوين تعتبر من أهم ملامح الرؤية الجديدة للنهوض بالإمارة، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية مستدامة وجاذبة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 15 مايو الجاري، من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الثالثة فجراً.