القبيسي: تجربة الإمارات في تمكين المرأة نموذج لكثير من الدول

جوهانسبرج (الاتحاد)

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة هي نموذج لكثير من دول المنطقة والعالم، ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وإنما للتطور المستمر في طبيعة الدور الذي تقوم به ابنة الإمارات في المجتمع، بحيث تحصل دائماً على تشجيع وقوة دفع من القيادة الرشيدة، ما يؤهلها لتصدر المسؤولية في مواقع العمل الوطني جميعها بكل اقتدار.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها مجموعة النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي الذي يفوق عددهن 100 برلمانية على هامش مشاركتها وحضورها «ضيف شرف» افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان الأفريقي في مدينة جوهانسبرج، وحضر اللقاء محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وفي بداية اللقاء أشادت مجموعة النساء البرلمانيات بالدور المهم والفاعل الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي التي تتحدث مع العالم عن العديد من القضايا التي تهم الإنسانية، الأمر الذي يعكس مدى التقدم الذي وصلت له دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة والشباب والمجتمع واستشراف المستقبل في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث.

وأثنت المجموعة البرلمانية النسائية في البرلمان الأفريقي على دور المجلس الوطني الاتحادي في جميع المحافل البرلمانية الدولية، معتبرين أن رفع نسبة تمثيل النساء في الدورة الانتخابية المقبلة إلى نسبة 50% بمثابة إنجاز تسعى إليه العديد من النساء في أفريقيا.

وأشارت مجموعة النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي إلى أهمية دراسة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة والشباب، ودور المرأة ومشاركتها في الحياة البرلمانية وبرامجها الانتخابية، وطبيعة عملها، ومشاركتها في مناقشات المجلس على الصعيد الداخلي، وفي المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهذا التقدم السريع الذي حققته المرأة من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي.

وختاماً، أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بجهود ونضال المرأة الأفريقية التي تعمل في ظل ظروف استثنائية وتحديات عدة، وأثبتت بعملها وتضحياتها في صناعة السلام والمشاركة الفاعلة السياسية والبرلمانية.

كما قدمت معالي الدكتورة أمل القبيسي دعوة للمجموعة البرلمانية النسائية في البرلمان الأفريقي لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، للتعرف عن قرب إلى مختلف أوجه التقدم التي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات.