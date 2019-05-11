الامارات | «المخترع الصغير» يبتكر أخطبوطاً لغسيل السيارات آلياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «المخترع الصغير» يبتكر أخطبوطاً لغسيل السيارات آلياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر طالب بالصف السادس، في مدرسة أبوظبي الأسترالية، عمرو خالد، «المعروف بالمخترع الصغير»، جهازاً على شكل أخطبوط يغسل السيارات بأسلوب يرشد استخدام المياه، وذلك من خلال أخطبوط مغناطيسي له أذرع أسفنجية من نوع خاص يقوم بالحركة الدائرية على السيارة ويغسلها وتعتمد حركته على جهاز ضغط المياه المتصل به، ويتولى تنظيف السيارة بأقل كميات من المياه.

وقال عمرو (11 عاماً)، لـ «الإمارات اليوم» إن الجهاز يعمل وحده بعد إيصاله بمحبس الماء ووضعه فوق السيارة، فيتولى التنظيف بحركة مستديرة ويمكن أن يؤدي مهام مختلفة مثل التجفيف ويمكن تزويده بمواد التنظيف.

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وقال: «فكرة الابتكار سببها رغبتي في الراحة من مهمة غسيل سيارة والدي الأسبوعية، فقررت البحث عن فكرة يمكن من خلالها غسيل السيارة بطريقة سهلة وفي الوقت نفسه توفير المياه»، مشيراً إلى أنه بحث عن فكرة اختراعه عبر الإنترنت فوجد جهازاً إلكترونياً باهظ الثمن يغسل السيارات بشكل تلقائي بعد برمجته، ففكر في عمل نموذج يدوي لا يحتاج برمجة ويمكن تنفيذه بتكاليف بسيطة.

وأضاف: «عرضت الفكرة على والدي فشجعني على البدء فيها، وقدم لي نصائح أفادتني كثيراً، خصوصاً أنه يعمل مهندساً، مشيراً إلى أن ابتكاره يعمل بشكل يدوي من خلال اتصال الجهاز بخرطوم المياه، حيث يتم تحريك المغناطيس المتصل به الأذرع الاسفنجية بواسطة ضغط المياه كما يتم التحكم في سرعته من خلال كمية المياه الخارجة من الصنبور، كما أن الجهاز يمكن من إضافة سائل تنظيف إلى الأذرع لاستخدامه مع المياه في التنظيف.

جدير بالذكر أن أخطبوط تنظيف السيارات ليس الابتكار الأول للمخترع الصغير، فقد سبق وشارك بأكثر من اختراع في فعاليات ابتكارات الطلبة، منها كتاب تفاعلي ناطق ويمكن ربطه بإضاءة الغرفة، حيث يتغير لون الغرفة حسب لون الصورة ليدخل الطفل في جو المغامرة التي يقرأها. كما يمكن إضافة موسيقى تصويرية للكتاب تتماشى مع نوع القصة، وفق البرمجة.