الامارات | «صحة دبي» تدعم المرضى المعسرين بـ 285 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تدعم المرضى المعسرين بـ 285 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي، بأنها قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية، مساعدات إنسانية لمرضى معسرين بقيمة نحو 285 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 69 ألف شخص، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الإنسانية، وفق مدير صندوق الصحة في الهيئة، سالم بن لاحج.

وأوضح بن لاحج لـ«الإمارات اليوم» أنه من بين البرامج التي نفذتها الهيئة لمساعدة المرضى المعسرين، برنامج «مساعدة»، الذي تجاوزت قيمة المساعدات فيه 16 مليون درهم، وبرنامجي (علاج الخير) و(مبادرة العيون)، بقيمة نحو مليون ونصف المليون درهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة نور دبي.

وأضاف أن الهيئة أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم، ووثقت شراكتها مع جميع الأطراف المعنية من المؤسسات والهيئات والجمعيات، في إطار حرصها على تعزيز العمل الخيري والإنساني الذي يتسم به المجتمع الإماراتي، وتقديم الدعم اللازم للمرضى المعسرين على وجه التحديد، إلى جانب ذلك حرصها على تضمين هيكلها التنظيمي صندوقاً خاصاً هو (صندوق الصحة)، لتمثيلها في جميع الأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية، التي توليها اهتماماً بالغاً، وتعمل على توسيع دائرتها لزيادة حجم المستفيدين من هذه الأعمال النبيلة.

وتابع بن لاحج أن الهيئة عملت على توسيع نطاق الشراكات مع جميع المعنيين، بما يصب في خدمة المرضى، ويدعم توجهات الهيئة في الجانب الخيري والإنساني، الذي يشهد تطوراً لمصلحة المرضى المعسرين، الذي حقق طفرة ملموسة في نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة، وذلك في ضوء شراكات مع هيئات وجمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية.

قال بن لاحج إن الهيئة أطلقت من خلال إدارة التنظيم الصحي، مبادرتها النوعية «عطاء وسعادة»، وجمعت هذه المبادرة - للمرة الأولى - قطاعي الصحة (الحكومي والخاص)، لمساعدة المرضى المعسرين والتخفيف عن كاهلهم (اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً).

Advertisements

وأكد أن الهيئة نجحت من خلال شراكتها المميزة في القطاع الصحي الخاص في الخروج بهذه المبادرة النوعية، التي تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمرضى المعسرين، بجانب حزمة خدمات أخرى بتكاليف ورسوم رمزية بسيطة، وذلك من قبل مجموعة من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية، التي استجابت سريعاً لتنفيذ المبادرة.

ولفت إلى أن قيمة المساعدات في مبادرة «عطاء وسعادة» بلغت نحو 28 مليون درهم خلال عام 2018.

علاج الخير

حظي برنامج علاج الخير، الذي تنفذه هيئة الصحة في دبي، بالنصيب الأكبر من مساعدات المرضى المعسرين، بنحو 228 مليون درهم، وحرصت الهيئة من خلاله على التوسع في نطاق برامج الدواء، وعددها 49 برنامجاً رئيساً، حيث وصل عدد المستفيدين من البرامج خلال السنوات من 2016 إلى 2018، نحو 39 ألفاً و50 مريضاً.

وخلال السنوات الثلاث الماضية تنوّع برنامج مير الخير، الذي تنفذه الهيئة بين سلة الغذاء ووجبات الطعام، بقيمة 427 ألف درهم، تم توزيعها على مرتادي ومراجعي المستشفيات.