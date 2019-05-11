الامارات | «طرق دبي» تطرح 100 رقم مميز في مزاد إلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح 100 رقم مميز في مزاد إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 100 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة، من الفئات: (H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T)، وذلك في ثاني مزاد إلكتروني خلال العام الجاري. ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من غد، فيما ينطلق المزاد الساعة الثامنة صباح يوم الأحد المقبل.

ويخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، البرشاء، ديرة، ويمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني (www.rta.ae) أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص، جمال السادة، إن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية كبيرة لدى شريحة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات، والتي تهدف من خلالها الهيئة إلى الارتقاء بمستوى ونوعية خدمات تنفيذ المعاملات للجمهور.

وأشار إلى أنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة، وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع، حول كيفية المشاركة أو الدفع، من خلال الاتصال على الرقم 8009090.