الامارات | 7 نصائح للسائقين تجنبهم الأخطاء أثناء الصيام

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للسائقين تجنبهم الأخطاء أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر خبراء في سلامة المرور والطرق محلياً ودولياً، من قيادة المركبات تحت تأثير التعب والإرهاق وقلة النوم، والتي غالباً ما تزيد لدى السائقين خلال فترة الصيام أثناء نهار رمضان. وحدد الخبراء سبع نصائح لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة أثناء القيادة، قد تؤدي إلى الحوادث المرورية ووقوع الإصابات في الأرواح والممتلكات.

وأكدوا أن النصيحة الأولى هي تخطيط السائق الصائم يومه والجدول الزمني الخاص به في شهر رمضان، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول وجبات طعام صحية، وأخذ قسط وافر من الراحة والنوم ليلاً، لضمان محافظة الجسم على نشاطه وحيويته أثناء النهار وخلال القيادة.

وطالبوا السائقين بمعرفة النشرة الجوية يومياً، والاطلاع على حالة الطقس، ليكونوا على استعداد لأي ظروف جوية مفاجئة، وليتمكنوا من تحديد مواعيد خروجهم وعودتهم، خصوصاً أن الصيام يقلل من نسبة التركيز، ما يتطلب تقليل عدد الأشياء الطارئة التي يجب على الجسم أن يتعامل معها.

وشددوا في النصيحة الثالثة على التقيد بأبسط قواعد السلامة على الطريق، وقوانين المرور، مثل ارتداء حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعة المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية.

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وطالبوا في النصيحة الرابعة السائقين بتجنب التراشق بالعبارات، والإتيان بحركات تثير الأعصاب عن أي غلطة قد يرتكبها سائق آخر، أو أحد مستخدمي الطريق، والتزام الهدوء عند فقد سائقي المركبات أعصابهم، والخروج عن نطاق الاحترام المتبادل في الطريق.

وركزت النصيحة الخامسة على مرضى الضغط والكلى والسكري، وطالبتهم بتجنب القيادة، وذلك لأن الصوم يؤثر فيهم، لأنهم يحتاجون إلى مزيد من الراحة والانتباه على صحتهم مقارنة ببقية الصائمين من السائقين.

كما نصحوا بحمل وجبة خفيفة في المركبة، حتى لا يضطر السائق تحت ضغط الجوع والتعب إلى الإسراع والقيادة بتهور عند لحظة الإفطار، فبوجود وجبة معه يمكنه تناولها بعد أن يتوقف في مكان آمن بجانب الطريق.

والنصيحة الأخيرة التأكد من عمل مصابيح المركبة قبل إجراء أي رحلة ليلية على الطريق، مثل الذهاب للصلاة في الصباح الباكر. ويجب التأكد من أن أضواء الإشارة تعمل بشكل صحيح، وذلك للتأكد من القدرة على رؤية الآخرين له.