حاكم أم القيوين يستقبل قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية بمناسبة شهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع القناصل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والرخاء والاستقرار.

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كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والبركات.

وحضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميرى بأم القيوين، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميرى بأم القيوين.

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