حاكم رأس الخيمة يستقبل نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومعالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ومن وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووفد وزارة التغير المناخي والبيئة، ووفد وزارة تطوير البنية التحتية، ومن أعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والإتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل، الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

اقرأ أيضاً: بقرار سعود القاسمي.. الشاهين رئيساً لإدارة رأس الخيمة