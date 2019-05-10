حاكم عجمان يستقبل قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا لسموهما أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيده على قيادة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعلى سموهما بالصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده خلال اللقاء مع القناصل، الأحاديث الودية وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل من الشيوخ وكبار رجال الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

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وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بالصحة والسعادة.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

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