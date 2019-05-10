القبيسي: تجربة الإمارات في تمكين المرأة نموذج لكثير من دول العالم

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة هي نموذج لكثير من دول المنطقة والعالم، ليس فقط لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وإنما أيضاً لأن هناك تطوراً مستمراً في طبيعة الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي، بحيث تحصل دائماً على تشجيع وقوة دفع من القيادة الرشيدة، مما يؤهلها لتصدر المسؤولية في مواقع العمل الوطني جميعها بكل اقتدار.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها مجموعة النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي اللائي يفوق عددهن 100 برلمانية على هامش مشاركتها وحضورها "كضيف شرف" افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان الأفريقي في مدينة جوهانسبرج.

في بداية اللقاء، -الذي حضره سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب افريقيا-، أشادت مجموعة النساء البرلمانيات بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي ومشاركة المرأة الفعالة في الحياة البرلمانية.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن لقاء هذا العدد الذي يفوق 100 امرأة من النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي هو دليل على وجود المرأة بقوة ودورها المحوري المتنامي إلى جانب الرجل وفي الشراكة في مناقشة مختلف القضايا، مشددة معاليها على أهمية العمل المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأفريقي فيما يخص التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا لا سيما التي لها علاقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف خاصة في مناطق الحروب والنزاعات والهجرة.

واستعرضت معاليها رؤية الدولة وحرصها على تمكين المرأة منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود، مشيرة إلى أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حرص على توفير فرص التعليم والعمل للمرأة وتم تضمين الدستور بمواد تكفل للمرأة حقوقها والتي من أبرزها المساواة وتكافؤ الفرص. ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات فضلاً عن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المتواصلة في مجال تمكين المرأة.

وأبرزت معالي الدكتورة أمل القبيسي رؤية ودور قيادة دولة الإمارات في تقدم وتطور المرأة، مشيرة إلى أن القيادة الحكيمة بادرت منذ تأسيس الدولة في إشراك المرأة بصورة كاملة وفاعلة في العمل الوطني، واعتبرت هذا الأمر خطة عمل وطنية استراتيجية وثبتته كمبدأ راسخ في كل جانب من جوانب المجتمع الإماراتي اعترافاً منها بأن المرأة شريك أساسي في تنمية وتطوير البلد وبناء حاضره ومستقبله. وقالت معاليها إن المبادرات والإنجازات المتحققة على كافة الأصعدة تؤكد مدى اهتمام الدولة بالمرأة وإيمانها بأهمية تمكينها حتى أصبحت على قدم المساواة مع الرجل.

Advertisements

ولفتت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى مساهمة المرأة في جميع المجالات خاصة في المشاركة السياسية والمساهمة في عملية صنع القرار مستعرضة النسب التي حققتها المرأة في انتخابات عام 2006 وعام 2011 وعام 2015، مشيرة إلى قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وبأن الدولة انطلقت من تمكين المرأة إلى تمكين المجتمع من خلال المرأة.

وأثنت المجموعة البرلمانية النسائية في البرلمان الأفريقي على دور المجلس الوطني الاتحادي في جميع المحافل البرلمانية الدولية. وقالت إن رفع نسبة تمثيل النساء اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة إلى 50% يعد بمثابة إنجاز تسعى إليه العديد من النساء في أفريقيا، حيث دعت برلمانيات إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة ولاسيما الجانب البرلماني.

وأشارت مجموعة النساء البرلمانيات في البرلمان الأفريقي إلى أنهن بحاجة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة والشباب ودور المرأة ومشاركتها في الحياة البرلمانية وبرامجها الانتخابية وطبيعة عملها ومشاركتها في مناقشات المجلس على الصعيد الداخلي وفي المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية وهذا التقدم السريع الذي حققته المرأة من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي.

وفي الختام، أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن صوت المرأة سيكون عالياً في البرلمان الأفريقي، داعية إياها إلى مواصلة بذل الجهود لتحقق ما تصبو إليه. وقالت إنها شاهدت تميز وريادة العديد من نساء البرلمانات الأفارقة رغم كل التحديات والعراقيل.

وأشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي بجهود ونضال المرأة الأفريقية التي تعمل في ظل ظروف استثنائية وتحديات عدة وأثبتت بعملها وتضحياتها نجاحها في صنع السلام من خلال المشاركة الفاعلة السياسية والبرلمانية.

وقدمت معالي الدكتورة أمل القبيسي دعوة للمجموعة البرلمانية النسائية في البرلمان الأفريقي لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي للتعرف عن قرب على مختلف أوجه التقدم الذي تشهده دولة المارات في مختلف المجالات.