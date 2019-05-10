"إسلامية دبي" تدرب طلبة جامعة عجمان

دبي (وام) وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان تشرف الدائرة بموجبها على تدريب عدد من طلبة الجامعة في كل فصل من الفصول الدراسية خلال العام الجامعي الجاري، وتتراوح مدة التدريب بين 6 إلى 8 أسابيع.

وأكد مروان محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة أن إسلامية دبي تدعم كافة الأنشطة العلمية والتدريب الميداني لطلبة جامعة عجمان بهدف إكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا فاعلين في سوق العمل.

من جهته، قال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة إن رغبتنا في توقيع هذه المذكرة جاءت انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة عجمان، وتعزيزاً لأواصر التعاون بين الجامعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث ستقدم الجامعة رأيها الاستشاري في تصاميم المساجد والمباني الجديدة المتعلقة بالدائرة، وستسهم في تعزيز كل ما يحقق استدامة التعاون بين الطرفين.

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