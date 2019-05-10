ثاني الزيودي: "زايد" الرجل الذي أطعم مليار شخص حول العالم

شروق عوض (دبي)

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه -، أيقن أن قضية الأمن الغذائي، وقدرة المجتمعات الفقيرة والنامية على توفير طعامها والتحول من مستهلكين بلا منتج لاستهلاكه إلى منتجين قادرين على خلق حركة اقتصادية توفر لهم دخلاً يستطيعون من خلاله ضمان غذائهم ومستقبلهم، هو التحدي الأهم أمام دول عدة في أفريقيا وآسيا، لذا عمل على مساعدة 100 دولة في مواجهة هذا التحدي وتحويله لفرصة نمو، فأثر بحراكه الإنساني على ما يقارب المليار شخص.

واستكشف معاليه جهود المغفور له عالمياً للتأثير في حياة ملايين البشر حول العالم، وذلك بناء على المعلومات التاريخية التي قدمها كتاب «من أجل سكان هذا الكوكب.. زايد إرث في التنمية المستدامة»، والذي يسلط الضوء على إرث التنمية المستدامة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد خفف المغفور له الشيخ زايد – طيب الله ثراه – وطأة الفقر الموجع في مجتمعات عدة، ومكنها من خلق نظامها الاقتصادي المستدام القادر على ضمان أمن غذائي لشعبها، وعبر هذا الفكر أصبح المغفور له «الرجل الذي أطعم مليار شخص حول العالم».

عظماء في تاريخ البشرية

وقال معالي د. الزيودي في حوار مع «الاتحاد»: على مر التاريخ ومنذ بدء الحضارة، شهدت البشرية ظهور علامات لأشخاص مؤثرين تركوا بصمة في حياة الأجيال المعاصرة لهم واللاحقة، وفي العصر الحديث يمكننا تذكر أسماءهم بسهولة، فهناك المتنبي وشكسبير في تاريخ الأدب وفنون الكتابة ومخاطبة الروح، وأبن سينا والنفيس وايمانويل شاربينتيه في الطب وعلم الأحياء، وغاندي ومانديلا في محاربة الظلم والعنصرية، وليونيل ميسى في سحر كرة القدم، كل من هذه الأسماء وغيرهم كثير أثروا في جانب محدد من حياة وشخصية مجتمعات وشعوب وأفراد. وتابع معاليه: هنا وعلى مستوى دول ومجتمعات وشعوب عدة حول العالم كان الشيخ زايد – طيب الله ثراه – رمزاً للعطاء والإنسانية وصناعة التسامح والسلام، ودعم مستقبل شعوب عانت لفترات طويلة من الفقر المدقع وشح الإمكانات والمقومات الأساسية للحياة»، لافتاً إلى أن المغفور له ترك إرثاً ضخماً من احترام حق كل إنسان في الحياة بشكل كريم ومساعدة الملايين على الحصول على هذا الحق، وبسهولة وعبر مشاريع عملاقة باتت محركاً رئيساً لاقتصادات دول وحياة شعوب يمكن ملاحظة هذا الإرث وسماع آلاف القصص عنه ممن طالتهم الاستفادة منها.

وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال كتاب» من أجل سكان هذا الكوكب، زايد إرث في التنمية المستدامة»والذي أطلقته مؤخراً، حاولت استكشاف تأثير الشيخ زايد على هذه الشعوب عبر جمع قصص لم يتم تناولها أو التطرق لها من قبل، عبر استقائها ممن أثرت مساعدته في حياتهم بشكل مباشر.



وأضاف معاليه: إن إشكالية الأمن الغذائي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مجتمعات عدة حول العالم، وإمكانية خلق حلول فعالة لإطعام الأعداد المتزايدة من سكان الدول النامية والمجتمعات الفقيرة، وتحقيق منظومة مستدامة للغذاء في وقت لا يملكون فيه الإمكانات التي تساعدهم على ذلك، وفي ظل تزايد حدة تداعيات التغير المناخي، تزداد هذه الإشكالية صعوبة يوماً بعد آخر، فوفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة 11% من سكان الكوكب (ما يقارب 815 مليون شخص) يعانون من الجوع حالياً، وسيرتفع الطلب على الغذاء بنسبة تقارب الـ60% بحلول 2050 مما هو عليه الآن. وقال معاليه: بينما تبذل دول عدة حول العالم حالياً جهوداً مكثفة للتخفيف من حدة تداعيات تغير المناخ، ومساعدة المجتمعات التي تواجه شبح الجوع على تفادي وقوع كوارث غذائية مستقبلاً، نجد أن الوالد المؤسس الشيخ زايد – طيب الله ثراه – تمكن عبر رؤيته الثاقبة للمستقبل من تطوير وتنمية منظومة زراعية وغذائية على المستوى المحلي للدولة.

وذكر معاليه، بأنه ضمن منظومة الفكر التطويري الزراعي نفسها، أحدث الشيخ زايد تطوراً كبيراً في قطاع الزراعة في دول عدة حول العالم، ومن أهم مشاريعه الخارجية، مدينة النوبارية في جمهورية مصر العربية، تلك الدولة التي شكلت أحد أقدم الحضارات الزراعية في العالم، ولكن الزراعة فيها انحصرت حول وادي نهر النيل ودلتاه، حتى جاء الشيخ زايد وأطلق مشروع النوبارية، المدينة التي تقع على بعد 47 كيلو متراً جنوب مدينة الإسكندرية، حيث أوصل لها مياه النيل عبر تطوير قناة النوبارية بطول 150 كيلو متراً وبطاقة استيعابية 23 مليون متر مكعب من المياه يومياً، ودعمه لتطوير شبكة مياه القناة وإنشاء محطة ضخ هائلة، لترى النور للمرة الأولى خلال سنوات قليلة مساحة زراعية جديدة تزيد عن مساحة إمارة أبوظبي. ولفت معاليه إلى أنه على مدى عدة سنوات بعد الانتهاء من القناة الرئيسية، تم دفع مساحات شاسعة من الصحراء إلى الوراء وأصبحت الأرض مليئة بالمحاصيل، ويوجد اليوم 16 قرية جديدة، و120 كيلو متراً مربعاً من المربعات الزراعية، وأكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، و2000 كيلومتر مربع من المحاصيل الدائمة، و52 كيلومتراً مربعاً من الأراضي التحويطية التي تساعد في منع التصحر، و10 كيلو مترات مربعة من البحيرات والبرك و28 كيلومتراً مربعاً من المياه المستخدمة في استزراع الأسماك، وعلى كل هذه المساحات تعيش حوالي 500 ألف عائلة، وينتج المشروع حالياً ملايين الأطنان من المحاصيل التي تغذي مصر وتوفر عائدات قيمة للصادرات.

وأشار معالي وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن الفكرة والرغبة نفسها تولدت لدى الشيخ زايد – طيب الله ثراه – تجاه دولة تونس، والتي مثلت لحقب عدة على مدار التاريخ سلة الخبز لحضارات عدة، حيث استهدف المغفور له منطقة واحة قفصة والتي كان يشار لها قبل تدخل الشيخ زايد بالأراضي الجافة، مؤكداً أن الشيخ زايد كلف فريقه بمهمة تطوير ما يقارب 100 كيلومتر من قنوات الري المتهالكة، وإنشاء شبكة متجددة من خنادق وأنابيب الري، وصيانة التربة والمياه على مساحة حوالي 3000 هكتار، كما ظهر في أقل من عقد من الزمن التأثير المذهل للمشروع، حيث تم زراعة 6000 هكتار جديدة من الأراضي، وتخصيص ما يزيد على 3400 هكتار من الأرض للرعي وتربية الثروة الحيوانية، وتنمية 4500 هكتار من الأراضي لزراعة أشجار الفاكهة و8000 هكتار أخرى لأشجار النخيل، وتمثل واحة قفصة اليوم، الواقعة على حافة الصحراء التونسية، أعجوبة بيئية، حيث أعلنتها الأمم المتحدة نظام تراث زراعي مهم على الصعيد العالمي.

وأكد معالي ثاني الزيودي، أن فكر المغفور له لم يقتصر على زيادة مساحة الأرض الزراعية، بل امتد إلى الاستفادة من إمكانات الزراعة في بعض الدول وتنميتها بشكل متسارع لتنشئ منظومة صناعية تضمن مستقبلاً مستداماً لمجتمع كامل، ويظهر هذا النموذج في مشروع تطوير زراعة وصناعة الكاكاو الذي أطلقه الشيخ زايد في ساحل العاج، لافتاً إلى أن كتاب« من أجل سكان هذا الكوكب، زايد إرث في التنمية المستدامة» يفرد صفحات عدة لهذه التجربة التي عززت عبرها مساعدات ومشاريع المغفور له في تحويل هذه الدولة لأهم مصنع للكاكاو في العالم والمصدر الأهم والأول لصناعة الشوكولاتة عالمياً، وبات هذا القطاع يضمن الحياة لملايين من مواطني هذه الدولة. وقال د. الزيودي: يظهر هذا الفكر في الصفحات التي خصصها الكتاب لتجربة الشيخ زايد في سريلانكا وتطويره لمنظومة الصيد وتنمية الثروة السمكية، حيث تمكن عبر دعم هذا القطاع من تنميته بنسبة 32% في غضون سنوات قليلة، وبات أحد أهم مصادر الدخل القومي لدولة سريلانكا حالياً، وهاتان الدولتان والتجربتان هما جزء مما قدمه الشيخ زايد لخلق تنمية مستدامة حقيقية للعديد من الدول، إذ يتناول الكتاب تجارب أخرى عدة ومنها تطوير صناعة السكر في بوروندي، والفول السوداني في السنغال، والكاجو في غينيا، ومصائد الأسماك في جزر المالديف، مؤكداً أن هذه المشاريع والتجارب الجبارة ساعدت دولاً بأكملها على إطعام نفسها، ومهدت الطريق لتحسن ونمو اقتصادي ملموس ومستدام.