الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر ليلة أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وجمعة الماجد ومديري المصارف ورجال المال والأعمال، ورئيس نادي عجمان الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وأصحاب المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع العاملة في الإمارات، ووجهاء القبائل، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية وكبار الشخصيات، ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكبار المسؤولين في الدولة. وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار. حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وطارق بن غليطة الغفلي، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه ليلة أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من الشيوخ، ومعالي حميد بن محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ووكلاء الوزارات، والمواطنين، ورجال الأعمال، ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، ومن الكادر الطبي بمنطقة أم القيوين الطبية، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام أمس، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من نجلي سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان « الشيخ هزاع و الشيخ ناصر » وعدد من الشيوخ ومسؤولي المناطق التابعة لإمارة رأس الخيمة و أعيان و وجهاء البلاد و كبار المسؤولين و رجال الأعمال و أبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل سمو ولي عهد رأس الخيمة التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد منطقة رأس الخيمة الطبية برئاسة الدكتور عبدالله أحمد النعيمي مدير المنطقة و وفد سلطة ميناء صقر و شركة ستيفن روك، و شركة أحجار رأس الخيمة برئاسة ناصر البسطامي مدير عام الشركتين، وفد الإسعاف الوطني برئاسة أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وفهد بو رباع مدير العمليات - مناطق الإمارات ومن عدد من الجهات الحكومية بالإمارة.

و تقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية و على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، و سمو ولي عهده و شعب الإمارات والأمتين العربية و الإسلامية باليمن و الخير و البركات.

حضر المقابلات، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة و الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من الشيوخ، و فواز عبدالله بن جمعة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.