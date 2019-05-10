"الشارقة للتمكين الاجتماعي".. 17 عاماً في خدمة اليتيم

الشارقة (وام)

عززت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي خدماتها المقدمة لـ2493 يتيماً منتسبين إلى 987 أسرة. وأكدت منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة أن المؤسسة خطت خطوات واثقة استمدتها من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع بذرة الخير لإنشاء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حيث أخذت منذ عام 2002 على عاتقها خدمة الابن اليتيم.

وأوضحت أنه خلال مسيرة إنجازات المؤسسة، عمل فريق التمكين بشكل دؤوب وعبر مسارات متنوعة على تطوير جوانب التمكين في الأبناء وتحقيق مخرجات تصب في الهدف السامي لرعاية وخدمة اليتيم فرسمت السياسات الكفيلة لسير العمل في ظل نهج استباقي لتنفيذ خطط إيجابية بما ينعكس على منتسبينا بالنفع والفائدة.

وأوضحت أن المؤسسة أطلقت العام الماضي «عام زايد» العديد من المشاريع من أبرزها مشروع «علّم بالقلم» لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه تعليم الأيتام حيث تم استحداث المشروع ليغطي سلسلة من المشاريع والخدمات الأكاديمية والمعرفية المتنوعة التي تقدم الدعم التعليمي للطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة والذي تمثل في سداد الرسوم الدراسية وتوفير المقاعد الدراسية ومنح التعليم العالي وتقديم دروس التقوية والدورات الأكاديمية وتوفير المستلزمات الدراسية والقرطاسية المدرسية.

كما تم إطلاق برامج التمكين الاقتصادي للمساهمة في سد احتياجات أسرة اليتيم المادية وتقديم المساعدات المالية والغذائية الشهرية والمقطوعة والتي شملت جملة من المشاريع الاقتصادية المقدمة التي تسهم بتخفيف ورفع العبء عن كاهل الأوصياء وتقديم الدعم المادي لهم.

ومن المشاريع الأخرى «التمكين الأكاديمي» للتكفل بالاحتياجات التعليمية للأيتام، وبلغ إجمالي مصروفات مشروع تسديد الرسوم الدراسية ما يزيد على ثلاثة ملايين درهم استفاد منها ما يزيد على 600 طالب من الأيتام الملتحقين بالكليات والمدارس. كما استفاد ما يزيد على 1200 يتيم من مشروع القرطاسية المدرسية ليبلغ إجمالي مصروفاته ما يقارب 255 ألف درهم، وتم صرف ما يقارب 55 ألف درهم على المستلزمات الدراسية للطلبة الأيتام.

أما مشروع «التمكين النفسي» فجاء في ظل الاهتمام بالصحة النفسية لمنتسبي المؤسسة حيث واصلت المؤسسة توفير خدماتها وبرامجها النفسية عبر مجموعة من البرامج الهادفة والجلسات الحوارية والدورات التي تساعد اليتيم والوصي على تطوير الذات واكتساب مهارات التعايش مع ظروف الحياة اليومية.

وفي إطار برنامج «التمكين التربوي» اعتنت المؤسسة ببناء منظومة من القيم التربوية السليمة لليتيم، كما حرصت على تزويد الأوصياء بآليات التعامل الناجح مع الأيتام عن طريق تنفيذ حزمة من البرامج التي تعمل من خلالها على غرس المبادئ والقيم الصالحة في الأبناء وتطوير مهاراتهم.