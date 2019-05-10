"التربية": تدريب 129 معلماً إماراتياً على الأمن الإلكتروني

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم عدد من الورش التدريبية المتخصصة في الأمن الإلكتروني والفضاء السيبراني للهيئات التعليمية في المدارس الحكومية. واستهدفت الدفعة الأولى من المتدرّبين 129 معلماً ومعلمة إماراتياً وإماراتية حصلوا في نهاية الدورة على شهادة «سايبر سي 3».

وسيتوجّب على المعلمين الذين يخوضون اختباراً ضمن مساق أمن المعلومات والشبكات، من الإجابة على 40 سؤالاً ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الساعة، ومن الحصول على رابط خاص يمكّنهم من طباعة شهادتهم إذا ما نجحوا في الاختبار.

وستعمل العينة المستهدفة على نشر الوعي بكيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت بين الطلبة والمعلمين ضمن المدارس، لتوسيع رقعة المستفيدين من التدريب.

وتعدّ شهادة «سايبر سي 3» هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وقد تمّ تطويرها وتصميمها لتخريج مواطنين مؤهلين رقمياً وقادرين على تحمّل المسؤوليات أثناء تعاملهم مع الفضاء الإلكتروني.

ويهدف هذا البرنامج العالمي إلى إرساء قواعد صلبة في كافة المجالات التي تتخاطب بلغة «السايبر» أو شبكة الإنترنت، وليضع على وجه الخصوص القواعد وأفضل الممارسات في آداب التعامل على الشبكات الإلكترونية، والتي ينبغي اتباعها عند استخدام الأدوات والوسائط الرقمية والتواصل مع الآخرين على الشبكة العنكبوتية. وتهدف شهادة «سايبر سي 3» إلى إعلام الأطفال والشباب والآباء والأمهات والمعلمين وموظفي المكتبات عن مواضيع السلامة السيبرانية، وتثقيف الجماهير من خلال المعلومات والموارد والنصائح العملية، وتمكين الأطفال والشباب من البقاء آمنين أثناء عملهم على الشبكة العنكبوتية. ومن الأهداف أيضاً منح الشهادات للمتقدمين أو المنتسبين على نقل المعرفة حول كيفية حماية الهوية وأن يكونوا مواطنين جيدين على الشبكة العنكبوتية.