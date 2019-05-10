أبوظبي (وام) تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، التهاني والتبريكات مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لشيخ الأزهر الشريف بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات. من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن أسمى وأطيب التهاني لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يتبادل التهاني هاتفياًً مع شيخ الأزهر بحلول رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.