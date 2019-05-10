تكريم المدارس الفائزة بمسابقة الزراعة

دبي ( وام )

كرم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة المدارس الثلاث الفائزة في مسابقة الزراعة في المدارس، التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي واستمرت حتى أبريل الماضي برعاية شركة العنود لتجارة المواشي.

وفاز بالمركز الأول مركز عجمان لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وبالمركز الثاني مدرسة أم العرب، وحلت المدرسة السويسرية العلمية الدولية بدبي في المركز الثالث.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن المسابقة التي تم تنظيمها مواكبة لقرار مجلس الوزراء رقم /‏‏‏31/‏‏‏ لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية، واستهدفت تعزيز ارتباط أبناء الإمارات ببيئتهم وإرثهم الحضاري، حيث تشكل الزراعة جزءاً أساسياً في هذا الإرث الذي رسخ جذوره الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعززته قيادتنا الرشيدة بمبادرتها المتعددة.

ولفت معاليه إلى أن المسابقة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي شهدت مشاركة أعداد كبيرة من الطلبة، ينتمون لـ 44 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية في الدولة.

وأضاف معاليه بأن المسابقة وفرت بيئات تعليم مفتوحة وتجربة عملية أسهمت في تعزيز مهارات المشاركين وتعريفهم بشكل عملي على التحديات والضغوط التي تواجه قطاع الزراعة في دولة الإمارات، وكيفية التغلب عليها من خلال توظيف التقنيات والممارسات الذكية والحديثة، والاستغلال الأمثل للمدخلات الزراعية، ورعاية النباتات والعناية بها.

وأثنى معالي الدكتور الزيودي على حالة الشغف والحماس التي أظهرها الطلبة المشاركون في المسابقة، والحلول المبتكرة التي قدموها لتعزيز القدرات الزراعية، مؤكداً أن كل مشاركة في المسابقة هي محل اعتزاز وتقدير، سواءً حالفها الحظ بالفوز أو لم يحالفها هذه المرة، فالمشاركة بحذ ذاتها تُعبّر عن الاهتمام الذي توليه الأجيال الجديدة لقضايا البيئة والاستدامة، وهذا هو الهدف الأسمى الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه، من خلال كافة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على مدار العام.