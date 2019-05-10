سلطان القاسمي يتلقى تعازي حمد الشرقي وسعود بن صقر في وفاة مريم السويدي

الشارقة ( الاتحاد)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت سالم السويدي، من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأعرب سموهم خلال زيارتهم مساء أمس منزل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حميد بن محمد القاسمي الكائن في منطقة الياش بمدينة الشارقة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وتقبل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وشيوخ القبائل وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدوائر الاتحادية والمحلية.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

حضر واجب العزاء الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ.