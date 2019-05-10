برعاية إمارة مكة المكرمة الجمارك تدشن مبادرة إفطار صائم في مطار المؤسس.





أمل العامري -جدة دشنت الهيئة العامة للجمارك السعودية في شهر رمضان المبارك مبادرة " إفطار صائم " في منفذها الجوي بجمرك مطار الملك عبدالعزيزالدولي في مجمع صالات الحج والعمرة , برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر ترحيباً بضيوف الرحمن من معتمرين وزوار ، والذي يأتي بتوجيهات من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ، وبإشراف من مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأستاذ مشعل بن حسن الزبيدي .

وأشار الزبيدي إلى أن البرنامج حضي بتفاعل من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة من إدارة المطار بالهيئة العامة للطيران المدني والمديرية العامة للجوازات ووحدة أمن المطار وتعاونهم لإنجاح البرنامج الذي يعكس الصورة الحقيقية لما تقدمه المملكة تجاه ضيوف الرحمن . Advertisements

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