71 أسرة مواطنة تقدم 237 ألف وجبة إفطار في الفجيرة و"الشرقية"

السيد حسن (الفجيرة)

تتولى 71 أسرة مواطنة في الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن تحضير 237.450 وجبة إفطار خلال شهر رمضان موزعة على 39 موقعاً للإفطار، ضمن مشاريع إفطار الصائمين من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية.

وتدعم مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية الأسر المواطنة المنتجة، حيث خصصت المؤسسة لهذه الأسر 90 ألف وجبة تقدمها للصائمين في إمارة الفجيرة، وبواقع 3 آلاف وجبة يومياً يقوم عليها أكثر 30 أسرة مواطنة، تكفل لهم دخلاً جيداً خلال الشهر الفضيل.

كما خصصت المؤسسة في مدن المنطقة الشرقية 30 ألف وجبة خلال الشهر الفضيل، بواقع 1000 وجبة يومياً في مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن تقوم على إعدادها وتجهيزها 10 أسر مواطنة.

وبذلك يكون إجمالي عدد الوجبات التي تقدمها 40 أسرة مواطنة منتجة في الفجيرة والمنطقة الشرقية 120 ألف وجبة إفطار طوال الشهر الكريم.

كما تدعم جمعية الفجيرة الخيرية تلك الأسر خلال شهر رمضان الكريم، حيث خصت 31 أسرة مواطنة بتنفيذ مشروع إفطار الصائم في 27 موقعاً للإفطار بالإمارة ، وتقوم هذه الأسر بإعداد وتقديم 3915 وجبة إفطار يومياً، وبإجمالي 117.450 وجبة إفطار خلال الشهر.

وأكد محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، أن هدف هذا المشروع هو دعم الأسر المواطنة بدخل مناسب خلال الشهر الفضيل، وتشجيع السيدات المواطنات على العمل والإنتاج طوال رمضان.

من جانبه أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس جمعية الفجيرة الخيرية، أن مشروع الأسر المنتجة في الجمعية يتبنى هذه الخطوة التي بدأت لدينا في الجمعية قبل 4 سنوات، وفيها يتم تشجيع الأسر المواطنة على العمل وتقديم وجبات الصائمين بأسعار جيدة، وثقل خبرات هذه الأسر لاحترافهن هذا العمل بعد شهر رمضان الكريم ودخول السوق ومواجهة كافة الصعوبات والمعوقات.

قالت آمنة إسماعيل محمد الهيب المسماري: « أقدم هذه الوجبات سنوياً مع الجمعية، ومخصص لي 75 وجبة يومياً، وهي والحمد لله تكفيني وتشغل وقتي وتوفر لي هامشاً مقبولاً من الربح، وهذه الوجبات مخصصة لموقع المركز المحمدي في الفجيرة «.

وأضافت قبل أن نبدأ في المشاركة وحتى الآن ، يقوم طهاة بتقديم محاضرات لنا في الطهي وكيفية طهي الكثير من المأكولات العربية والآسيوية، وهي محاضرات استفدنا منها بشكل كبير، وتساعدنا على دقة التنفيذ والعمل وبأسرع وقت ممكن، وجميع الوجبات التي أقدمها أعدها داخل بيتي، وتقتصر على «برياني الدجاج» 22 يوما، و»برياني اللحم» 8 أيام. وذكرت المسماري، أبدأ العمل في الوجبات من الساعة 11 صباحاً، وعقب الانتهاء من الطهي نقوم بتغليفها بشكل محكم، ويتم حساب وجبة برياني اللحم بـ 13 درهما وبرياني الدجاج بـ 12 طوال الشهر، ونظراً لغلاء المعيشة فإنها توفر لنا دخلا مقبولاً طوال الشهر.

من جانبها قالت راية سليمان محمد الظنحاني: « أنا من منطقة قدفع بالفجيرة ومشاركة في هذا المشروع منذ 2014 ، وأقدم يومياً 75 وجبة إفطار لموقع مسجد الإمام البخاري بقدفع، ويساعدني في العمل بناتي والعاملة المنزلية في إعداد هذه الوجبات الرمضانية، وفي الحقيقة نحن لا ندقق في الأسعار التي تخصص لنا على هذه الوجبات، لكون هذا العمل فيه قدر كبير من الخير وهذا هو هدفنا الأول والأخير من مشاركتنا، أن نساهم في إفطار الصائمين فهذا عمل رائع نبتغي به وجه الله.

وقالت شيخة عبدالله سعيد عميري: «أعد يومياً 75 وجبة للصائمين وترسل يومياً لخيمة خلف سوبر ماركت فاطمة، ومشاركتي في هذا المشروع الخيري جعلني أفكر في فتح مطعم ولو محدود أعمل به أنا وأولادي الراغبين في العمل بمجال الطهي. على أن يكون المطبخ داخل البيت، ويتم توزيع المأكولات على المطاعم التي سنتعاقد معها».

من جانبها قالت ميرفت فتحي أحمد محمود: « منذ خمس سنوات وأنا مشاركة في هذا المشروع بجمعية الفجيرة الخيرية، وأشكر الجمعية على فتح المجال للأسر المواطنة للمشاركة في مشروع إفطار الصائمين، لأنه فرصة جيدة لدخل جيد خلال الشهر الفضيل.