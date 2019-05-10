آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 مايو 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات مجموعة من أفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من أحدث الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

LONG SHOT

عندما يجتمع فريد فلارسكي مع واحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم، شارلوت فيلد، فإنه يسحرها. بينما تستعد للدخول في سباق الرئاسة، تستأجر شارلوت فريد ككاتب لخطبها.

POKEMON DETECTIVE PIKACHU

تبدأ القصة عندما يختفي المتحري (هاريجودمان) في ظروف غامضة، يحرك ذلك ابنه (تيم) ذو الواحد وعشرون عامًا للتحقيق في الأمر، ويساعد في التحقيقات (هاري) الشريك السابق للبوكيمون.

BRIGHTBURN

طفل من عالم آخر اتجه الى الأرض، ولكن بدلاً من أن يصبح بطلاً للبشرية، أثبت أنه شيء أكثر شراً.

Advertisements

BREAKING & EXITING

(هاري) يعمل كلص منازل محترف، بينما يقوم بالسطو على أحد المنازل يقابل (ديزي) أثناء محاولتها الانتحار فيقرر أن ينقذها ويمنعها من محاولة الانتحار لتبدأ بينهما قصة حب ومغامرة مليئة بالكوميديا والمتعة.

THE INTRUDER

قصة نفسية عن زوجين شابين يشتريان منزلاً في وادي نابا الجميل على مساحة كبيرة من الأرض فقط ليجدا أن الرجل الذي اشتراها يرفض التخلي عن العقار.

A VIGILANTE

سيدة تقرر مساعدة الضحايا في بحثهم عن المعتدين المحليين عليهم ليقتصوا وينتقموا منهم.