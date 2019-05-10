الامارات | علامات على الرقبة تكشف تعرض طفلة مواطنة لاعتداء من سائق الأسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على الرقبة تكشف تعرض طفلة مواطنة لاعتداء من سائق الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت علامات احمرار على رقبة طفلة مواطنة تبلغ من العمر 8 سنوات عن تعرضها لهتك عرض بالإكراه من قبل سائق أسيوي يبلغ من العمر 43 عاماً أثناء توصيلها إلى المدرسة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بأن السائق استغل وجوده معها أثناء توصيلها وانتهز فرصة عجزها عن المقاومة، وعدم وجود شخص ثالث معهما للدفاع عنها في التحرش بها بطرق مختلفة.



وقالت أم الطفلة في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إنها لاحظ علامات احمرار على رقبة ابنتها، وبالاستفسار منها أبلغتها بأن المتهم عضها من رقبتها كما لمس أجزاء متفرقة من جسدها واعتاد ضربها، فأخبرت زوجها الذي أبلغ بدوره عن الواقعة، لافتة إلى أن المتهم كان يعمل لديهم كسائق لتوصيل أبنائها إلى المدارس وأن الاحمرار كان على رقبة الطفلة من الجانبين.



وذكرت الطفلة المجني عليها إنها كانت تجلس على المقعد الأمامي في المركبة برفقة المتهم لتوصيلها إلى المدرس فانحنى عليها وعضها من رقبتها وحين حاولت دفعه ضربها على أجزاء متفرقة من جسدها.

فيما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الاستدلالات بما نسب إليه من جرائم، مشيراً إلى أنه عضها وضربها على ظهرها.



وكشف تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بعد الكشف الطبي على المجني عليها أن العلامات الموجودة على عنقها ناتجة عما يعرف بـ"العض الجنسي"