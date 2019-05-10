الامارات | حصة بوحميد تشارك في مبادرة المير الرمضاني

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بوحميد تشارك في مبادرة المير الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، في فعالية تجهيز علب المير الرمضاني، التي تستهدف توفير مواد غذائية لـ1000 أسرة متعفّفة وذوي الدخل المحدود في جميع مناطق الدولة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع جمعيات خيرية وشركاء الوزارة في التنمية.

وشارك في فعالية تعبئة المير، التي أقيمت في مركز سعادة المتعاملين في عجمان، التابع لوزارة تنمية المجتمع، مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعجمان، سيف النعيمي، ومدير مركز شباب عجمان، أحمد الرئيسي، وموظفو وزارة تنمية المجتمع، وعدد من المتطوعين من مختلف الأعمار، ومن كل فئات المجتمع، وهم من المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، من الشباب والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الدوائر والجهات المحلية والخاصة.

ومبادرة المير الرمضاني عبارة عن تجهيز مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة في شهر رمضان المبارك، عبر تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية، وتوزيعها على الأسر المستحقة، من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة، والبالغ عددها 10 مراكز.

وتعكس المبادرة التطوعية المجتمعية أسمى القيم الإنسانية لدى مجتمع دولة الإمارات، وتُعلي الإحساس بالآخرين، والمبادرة بفعل الخير، وتحقيق المشاركة الفاعلة من باب المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمع، وذلك تحفيزاً لأسس مستدامة من العطاء والتكافل والتعاضد بين كل الفئات والشرائح المجتمعية في شهر رمضان وعلى مدار العام.