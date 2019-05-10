الامارات | زائر يستأجر رجلين لقتل مقيم ثأراً لشقيقه

شكرا لقرائتكم خبر عن زائر يستأجر رجلين لقتل مقيم ثأراً لشقيقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق ثلاثة زائرين دينوا بقتل رجل من جنسيتهم نفسها، في موقف سيارات بناية في النهدة، إذ اتفق المتهم (المحرّض) مع متهمين، ودفع لهما مقابل قتل المجني عليه، للثأر منه، بسبب قتل شقيقه، قبل 12 عاماً.

وشاهد مهندس آسيوي المتهمَين مصادفة حين فوجئ بهما يمران أمام سيارته، فاضطر إلى استخدام المكابح بقوة حتى يتفادى صدمهما، ولاحظ أن أحدهما ينزف بغزارة، وحين نظر إلى المكان الذي أتيا منه شاهد جثة المجني عليه، فأبلغ الشرطة، وتبيّن أن المتهم الذي ينزف تعرض للطعن من شريكه في الجريمة على سبيل الخطأ، أثناء قتل المجني عليه.

وقال شاهد العيان في تحقيقات النيابة العامة، إنه انتظر حتى حضر رجال الشرطة وشرح لهم ما حدث، وأعطاهم مواصفات المتهمَين.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم ضبط المتهمَين في مطار دبي أثناء محاولة هربهما إلى بلادهما، وكان أحدهما ينزف بغزارة من ذراعه، بعد أن وضع ضمادة بدائية لم تفلح في وقف الدماء، وتمت إحالته إلى مستشفى راشد لاستكمال علاجه، فيما كشفت التحقيقات أن شخصاً من جنسيتهما استأجرهما لتنفيذ الجريمة، وتم القبض عليه بعد أسبوعين من الجريمة.

Advertisements

وأضاف أن منفذَي الجريمة أقرا بأن المتهم (المحرّض) عرض على كل منهما مبلغ 15 ألف درهم لقتل الرجل، ودفع 5000 عربوناً، على أن يسدد لهما بقية المبلغ بعد عودتهما إلى بلادهما، وذلك انتقاماً من المجني عليه، لأنه قتل أخاه عام 2005 في بلادهم.

وأشار الشاهد إلى أن المتهمين الثلاثة حضروا إلى الدولة في ديسمبر 2017، واستدلوا على عنوان المجني عليه، من خلال متهم رابع زوّدهم بكل المعلومات اللازمة لتنفيذ الجريمة، لافتاً إلى أن المحرّض على الجريمة انتظر في سيارة بعيداً عن موقع الجريمة، فيما اتجه المتهمان الآخران إلى المجني عليه، وهاجماه بمطرقة وسكاكين، حين همّ بمغادرة سيارته في موقف البناية.

وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد ثم الإبعاد لاحقاً، كما حكم على المتهم الرابع الذي أرشدهم إلى المجني عليه بالسجن 10 سنوات والإبعاد.

الشرطة ضبطت المتهمَين في مطار دبي أثناء

محاولة الهرب إلى بلادهما.