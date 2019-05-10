الامارات | متسابقو «جائزة دبي للقرآن» ينالون إشادة لجنة التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن متسابقو «جائزة دبي للقرآن» ينالون إشادة لجنة التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الفترة من 2-14 رمضان الجاري، بمستوى المتسابقين المشاركين في النسخة الـ23 من المسابقة.

وتحظى المسابقة بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي المسابقة.

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وتحرص اللجنة المنظمة للمسابقة على اختيار أصحاب الفضيلة الشيوخ والعلماء بالقراءات وعلوم القرآن الكريم والعاملين به من أنحاء العالم العربي والإسلامي والدولي، حيث يشارك في لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الحالية كل من أصحاب الفضيلة الدكتور عبدالكريم إبراهيم صالح، من مصر، رئيس لجنة التحكيم، الدكتور أمين بن إدريس فلاتة، من السعودية، نائب رئيس لجنة التحكيم، الدكتور سالم محمد الدوبي، من الإمارات، عضو اللجنة، الدكتور عبدالهادي لعقاب، من الجزائر، عضو اللجنة، الدكتور إبراهيم محمد كشيدان، من ليبيا، عضو اللجنة، الدكتور معاني حسن غنسوري، من بوركينا فاسو، عضو اللجنة.

وشارك، أول من أمس، أمام لجنة التحكيم بمقر فعاليات المسابقة في غرفة تجارة وصناعة دبي، سبعة متسابقين، هم: عبدالغني أمين، من نيجيريا، بلال دارنون، من هولندا، أحمد بشير عدين، من الولايات المتحدة، عبدالله يوسف العنزي، من الكويت، محمد أحمد، من غانا، محمود علي شانغي، من جمهورية القمر، نزغيمانا عبدالجبار، من بوروندي، وجميعهم يحفظون برواية حفص عن عاصم، وحضر المسابقة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم بوملحة، ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي، وممثلي الجهات الراعية بأمسية اليوم الثاني، وهي محاكم دبي، مركز دبي للإحصاء، الصكوك الوطنية، اقتصادية دبي، وجمع من الحضور وذوي المتسابقين، ومتابعي فعاليات المسابقة القرآنية.