سيف بن زايد يعزي في وفاة صالح أحمد عبد الله المنصوري

العين (وام) قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له صالح أحمد عبد الله الملا المنصوري.

وأعرب سموه لأبناء الفقيد محمد وعبدالله ومنصور، خلال زيارته مجلس الخبيصي في العين عن خالص عزائه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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