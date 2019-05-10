رسالة التسامح الإماراتية تجوب محافظات مصر

أحمد شعبان (القاهرة)

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حملة إفطار صائم من محافظة أسيوط، حيث استضافت جمعية الشبان المسيحيين بأسيوط إفطاراً جماعياً ليعم التسامح مجتمعاتنا، انطلاقاً من عام التسامح في الإمارات. وتستهدف الحملة المستحقين في محافظات مصر من خلال توزيع السلال الغذائية والإفطار الجماعي، ووجبات الإفطار والسحور.

حضر حفل الإفطار، الدكتور عاصم القبيسي، وكيل وزارة الأوقاف المصرية، والقس عاموس راعي كنيسة أسيوط الأرثوذكسية، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار المؤسسة في مصر.

وفي تصريح لـ «الاتحاد»، أكد الجعفراوي أنه تم اختيار محافظة أسيوط لتكون نقطة انطلاق حملة إفطار صائم بمشاركة إخواننا من المسيحيين، مشيراً إلى أن حفل الإفطار كان يضم الكثير من الرموز الدينية من الأزهر والأوقاف وجميع الكنائس المصرية، وبالتعاون مع بيت العائلة المصرية، لافتاً إلى أن جمعية الشبان المسيحيين كانت تفعيلاً لمبادرة بيت العائلة المصري التي أطلقها الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي اجتمعت فيها جهود كثير من المسلمين والمسيحيين، حيث أسست مبادرة بيت العائلة المصرية في القاهرة وفُعلت في أسيوط وفي جمعية الشبان المسيحيين، والذي انطلقت منها مبادرة إفطار صائم.

وأكد الجعفراوي أن الحملة ستنطلق بعد أسيوط إلى بقية محافظات صعيد مصر، مثل أسوان وقنا والأقصر وسوهاج، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تصب في دعم هذه المبادرة الكريمة لدولة الإمارات حتى يسود التسامح والسلام والوئام هذا العالم، ولمواجهة التحديات، خاصة التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من عام التسامح في الإمارات، وإصدار وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي بعد اللقاء الأخوي بين شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكية برعاية كريمة من دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى تتلاقى الأفكار وتتحد الجهود لمحاربة الأفكار المتطرفة، والعمل على التعايش السلمي في العالم أجمع بعيداً عن العنصرية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية في صعيد مصر يشارك في مجالس إدارتها رجال دين مسلمون ومسيحيون.

وأوضح الجعفراوي أن الحملة تسعى أيضاً لنشر روح التسامح في بقية محافظات مصر، مؤكداً أن رسالة التسامح التي انطلقت من أرض الإمارات إلى ربوع العالم تجوب جميع محافظات مصر من خلال هذه المبادرات المشتركة، بفضل الله تعالى، وبفضل الجهود المخلصة من القادة والمسؤولين في دولة الإمارات التي يشهد لها الجميع بالحكمة والجهود المتميزة، وبمساندة البشرية والضعفاء أينما كانوا.