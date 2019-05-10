طحنون بن محمد يزور مبارك آل سالمين المنصوري

العين (وام)
زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، مبارك راشد آل سالمين المنصوري، وذلك بمنزل الأسرة في منطقة الروضة الشرقية بمدينة العين. وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.
رافق سموه خلال الزيارة الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.
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