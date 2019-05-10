الريم الفلاسي تشيد بمبادرة "إفطار القيم الإماراتية"

أبوظبي (وام) أشادت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدعوة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المواطنين والمواطنات لاستضافة أسر المقيمين على الإفطار في منازلهم لتعزيز أواصر التكافل والترابط المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي ومكوّناته.

وقالت الريم الفلاسي إن دعوة سمو «أم الإمارات» نابعة من صميم رائدة العمل النسائي في الدولة والداعم الأول للمرأة والأم الإماراتية وهي تعي دورهما الكبير في المجتمع باعتبارهما أساسه، وأكثر معرفة بتقاليد وقيم وموروثات دولتنا وهي التي تربي الأجيال على هذه القيم وضرورة التمسك بها على مر الأجيال. وأوضحت أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في تقارب أكبر بين الأسر الإماراتية والوافدة، ونقل قيم التسامح التي تتحلى بها الأسرة الإماراتية ونشره بين الناس.

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