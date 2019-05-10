مسابقة في السيرة النبوية لنزلاء "إصلاحية" العين

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالعين، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مسابقة اختبار في السيرة النبوية، للنزلاء والنزيلات، وقدمت لهم ملخصاً عن السيرة النبوية الشريفة بلغة مبسطة تتماشى مع مختلف المستويات الثقافية، حتى يتسنى لهم قراءتها والاطلاع عليها، وتفاعل النزلاء والنزيلات مع أهداف المسابقة في التعرف على السيرة النبوية واستيعابهم لها بما يسهم في توعيتهم في الثقافة الدينية.

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